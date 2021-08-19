На 19 августа в Кыргызстане зарегистрировано 249 новых случаев COVID-19

Такие данные дает Республиканский штаб по борьбе с COVID-19.
Согласно этим данным, новые случаи зарегистрированы:
Бишкек - 84
Ош - 3
Чуйская область – 77
Ошская область - 3
Таласская область - 13
Нарынская область - 12
Иссык-Кульская область – 26
Джалал-Абадская область – 15
Баткенская область - 16
За весь период - 173 186.
Выздоровели за сутки 498 человек. Всего - 164 842.
За минувшие сутки скончались - 6 человек. Всего с начала пандемии - 2 468.
В стационарах на лечении находятся 1 744 и получают лечение амбулаторно 2 714 человек.