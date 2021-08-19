На 19 августа в Кыргызстане зарегистрировано 249 новых случаев COVID-19

Такие данные дает Республиканский штаб по борьбе с COVID-19.

Согласно этим данным, новые случаи зарегистрированы:

Бишкек - 84

Ош - 3

Чуйская область – 77

Ошская область - 3

Таласская область - 13

Нарынская область - 12

Иссык-Кульская область – 26

Джалал-Абадская область – 15

Баткенская область - 16

За весь период - 173 186.

Выздоровели за сутки 498 человек. Всего - 164 842.

За минувшие сутки скончались - 6 человек. Всего с начала пандемии - 2 468.

В стационарах на лечении находятся 1 744 и получают лечение амбулаторно 2 714 человек.