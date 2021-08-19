Земельный вопрос: шесть хозяев одного участка или без соседа ни шагу

Довольно непростая ситуация сложилась между собственниками 8-ми соток земли в старом центре столицы – люди уже много лет не могут продать надел. А все потому, что один из них, якобы, запрашивает слишком большую сумму денег. При этом владеет меньшей, по сравнению с остальными, долей. Но без него другие хозяева не могут ступить и шагу.

В нашу редакцию обратилась горожанка Валентина Карпова, которая рассказала довольно интересную с юридической точки зрения историю владения земельным участком.

- Он расположен прямо на углу перекрестка улиц Уметалиева (бывшая Свердлова) и Рыскулова. Общая площадь составляет 8 соток. При этом собственниками являются сразу шесть граждан. У троих по две сотки на каждого, а оставшимися двумя владеют сразу три человека. Не знаю, в равных долях или нет.

- Мы свой надел вместе с маленьким старым домом приобрели в далеком 1970 году. И тогда городские власти нас сразу же предупредили, что имущество предназначено под снос. А это значит, что прописка-выписка, а также любое строительство запрещено.

Потом семья Карповых переехала в квартиру в другой части города, но участок на бывшей Свердлова так и остался у них в собственности. А в начале 2010-х годов район начал активно застраиваться многоэтажными домами. Застройщики выкупали землю у собственников и вместо ветхих домишек возникали современные элитки.

- Неоднократно бизнесмены проявляли интерес и к нашему участку. Причем все шестеро собственников готовы продать его. Однако после переговоров с одним из тех троих, которые имеют всего две сотки, представители строительных компаний пропадали. Потом в разговоре с некоторыми удалось выяснить, что он запросил слишком высокую цену.

- Его надел расположен как раз на углу. Не знаю, законно ли он поднял несколько этажей или нет, но видимо считает свою недвижимость настолько ценной, что за нее дадут любые деньги. Остальные пятеро зависят от него и его аппетитов. Мы висим в воздухе уже много лет и неизвестно, когда будет поставлена точка в этом вопросе. А самое главное, что не к кому обратиться за помощью. Мы понятия не имеем, что делать в подобной ситуации и кто может выступить третейским судьей, - заключила женщина.

По итогу через забор от надела Карповых возник многоэтажный жилой дом, балконы которого буквально нависают над участком.

- Постоянно к нам в огород бросают мусор. А однажды, когда мы были в отпуске, с шестого этажа выпал человек и приземлился на забор между нами и соседями. Примечательно, что он остался жив, отделался переломами конечностей. Но во время приземления разнес нам забор. В общем, и жить в таких условиях уже невозможно, и избавиться от земли не получается, - вздыхает хозяйка

Аналогичные истории довольно часто возникают даже тогда, когда владельцами одного частного дома являются всего два человека. А тут шестеро хозяев на стандартный участок, который к тому же имеет ряд ограничений.

Вероятно, у людей есть только один выход – договариваться друг с другом. Потому как вряд ли кто-то со стороны сможет повлиять на отдельных собственников. Но сама ситуация довольно показательная и хорошо демонстрирует все сложности совместного владения каким бы то ни было имуществом.