Первый курултай женщин пройдет в трех областях страны

Первый курултай женщин Кыргызстана с 25 августа по сентябрь 2021 года в Чуйской, Ошской и Нарынской областях

пройдет три этапа первого в истории Кыргызстана Курултая,

В нем примут участием более 300 женщин. Курултай инициирован женщинами-активистками при поддержке Совета по правам женщин и предотвращению гендерного насилия при Торага Жогорку Кенеша и Форума женщин-депутатов.

Проведение такого мероприятия связано с происходящими в стране социальноэкономическими и политическими изменениями, а также пандемией, которые потребуют анализа женским движением собственного места и роли в обществе. Страна, переживая различные события не только понесла потери, которые тяжелым грузом легли на плечи женщин, но и приобрела потенциал для новых форм социальных и

политических взаимодействий, новых типов лидерства, которые могут кардинальным образом изменить облик общества. Женщины Кыргызстана осваивают все больше инновационных отраслей, традиционно считавшихся мужскими, и успешно проявляют себя в других секторах - финансовом, бизнесе, науке, политике, спорте, фермерстве.

Курултай женщин Кыргызстана станет первой многосторонней площадкой для выявления, изучения и обсуждения таких прогрессивных практик и неоценимого опыта женщин. Эта площадка станет возможностью по распространению успешных историй женщин и девочек, которые подтверждают, что участие в политическом, социальном и экономическом развитии страны не представляется возможным без поддержки и продвижения равной представленности женщин и достойного признания их вклада.

На мероприятие также приглашены представители администрации президента, Жогорку Кенеша, министерств и ведомств, а также представители международных организаций.

По итогам Курултая планируется разработать резолюцию и призвать лиц, принимающих решения, к реальным действиям для достижения гендерного равенства и созданию достойных условий для развития женского лидерства.