Выборы мэров в Бишкеке и Оше будут безальтернативными

Выборы мэров Бишкека и Оша будут безальтернативными.

Накануне, 18 августа в 18:00 часов, завершился прием документов для регистрации кандидатов на должность мэра городов Бишкек, Ош и Токмок. Об этом уведомила пресс-служба ЦИК КР.

Отмечается, что территориальные избирательные комиссии примут решение о регистрации кандидатов после проверки на соответствие представленных документов.

Так, на пост мэра Бишкека претендует ныне и.о. градоначальника Айбек Джунушалиев. Его кандидатуру выдвинули председатель Кабинета министров Улукбек Марипов и коалиция большинства Бишкекского городского кенеша.

В Оше также единственный претендент на пост мэра - Алмаз Мамбетов, выдвинутый коалицией большинства "Аманат". Напомним, со 2 августа он исполняет обязанности мэра южной столицы. А ранее возглавлял управление делами президента и правительства КР.

В Токмоке будет небольшая, но конкуренция. Урмата Самаева - депутата Жогорку Кенеша - выдвинула коалиция большинства ("Бирге-Вместе", "Патриот Ынтымагы", "Эл Биримдиги").

И Азата Кубатбек уулу выдвинула коалиция меньшинства ("Эмгек", "Асыл Мурас-Жаштары"). Он общественный деятель, работал в УМС мэрии Токмока.

Напомним, выборы мэра гг. Бишкек, Ош и Токмок назначены на 26 августа с 09:00 до 12:00 часов.

Территориальным избирательным комиссиям поручено организовать проведение выборов в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, а также с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил, утвержденных постановлением Правительства Кыргызской Республики от 11 мая 2020 года № 244.