Погода
$ 84.35 - 84.74
€ 99.15 - 100.27

Выборы мэров в Бишкеке и Оше будут безальтернативными

343  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Выборы мэров Бишкека и Оша будут безальтернативными.

Накануне, 18 августа в 18:00 часов, завершился прием документов для регистрации кандидатов на должность мэра городов Бишкек, Ош и Токмок. Об этом уведомила пресс-служба ЦИК КР.

Отмечается, что территориальные избирательные комиссии примут решение о регистрации кандидатов после проверки на соответствие представленных документов.

Так, на пост мэра Бишкека претендует ныне и.о. градоначальника Айбек Джунушалиев. Его кандидатуру выдвинули председатель Кабинета министров Улукбек Марипов и коалиция большинства Бишкекского городского кенеша.

В Оше также единственный претендент на пост мэра - Алмаз Мамбетов, выдвинутый коалицией большинства "Аманат". Напомним, со 2 августа он исполняет обязанности мэра южной столицы. А ранее возглавлял управление делами президента и правительства КР.

В Токмоке будет небольшая, но конкуренция. Урмата Самаева - депутата Жогорку Кенеша - выдвинула коалиция большинства ("Бирге-Вместе", "Патриот Ынтымагы", "Эл Биримдиги").

И Азата Кубатбек уулу выдвинула коалиция меньшинства ("Эмгек", "Асыл Мурас-Жаштары"). Он общественный деятель, работал в УМС мэрии Токмока.

Напомним, выборы мэра гг. Бишкек, Ош и Токмок назначены на 26 августа с 09:00 до 12:00 часов.

Территориальным избирательным комиссиям поручено организовать проведение выборов в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, а также с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил, утвержденных постановлением Правительства Кыргызской Республики от 11 мая 2020 года № 244.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/405110
Теги:
выборы, Ош, Токмак, Бишкек, Кыргызстан, мэр, ЦИК
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  