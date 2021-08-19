Как мотивируют на вакцинацию в разных странах?

В Бишкеке мэрия ищет способы стимулирования граждан на получение прививки от коронавируса. На днях столичный муниципалитет объявил о начале акции с обувным магазином, который предоставит привившимся от коронавирусной инфекции дополнительной скидки на обувь. Сообщается, что уже сейчас к акции присоединяются и другие магазины и организации.

В разных странах мира уже давно проводится практика поощрения со стороны государства вакцинированным людям.

В России запускают лотерею для привившихся

В России запустят программу поощрения граждан, которые прошли вакцинацию от COVID-19, соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Сообщает ИА REGNUM.

В рамках программы среди населения будет проводиться лотерея с 1 сентября по 1 декабря 2021 года среди вакцинированных на основании данных единого регистра вакцинированных по уникальному номеру записи.

"Оператором лотереи выступит акционерное общество "Гознак". Розыгрыш призов будет осуществляться на официальном сайте лотереи бонусзаздоровье. рф", - сообщается на сайте правительства. Всего будут определены 1 тысяч победителей, каждый получит по 100 тысяч рублей.

Власти в российских регионах и ранее использовали всевозможные методы стимулирования вакцинации. Так, в Хабаровском крае пенсионерам в качестве поощрения выдавали десяток яиц. В Москве привившиеся пенсионеры получали подарочный набор для поддержания здорового образа жизни: витамины, тонометр и пульсоксиметр, походный набор косметики, таблетница, медицинские маски и многое другое.В Магаданской области гражданам категории 60+ за прививку тоже дарили тысячу рублей, жителям Чукотки - две тысячи, а в Подмосковье разыгрывали квартиры.

В Казахстане разыграют автомобиль и подарят студентам подарки

В казахстанском городе Шымкент пришедшим на вакцинацию от коронавируса студентам дарят подарки. Об акции объявил один из университетов, сообщает ИА 24.kz. В здании учебного заведения открыт прививочный пункт, и теперь студенты, получившие там первый компонент, могут поехать в однодневный автотур по сакральным местам или получить путевку в лагерь. Среди вакцинированных также обещают разыграть новый смартфон, сертификат на бесплатную сдачу международного экзамена по английскому языку. А вот преподавателей ждут денежные поощрения и путевки в санатории. Организаторы таким образом хотят увеличить темпы вакцинации.

В Костанайской области власти региона проводят розыгрыш автомобиля среди привившихся, а до этого разыгрывали 10 айфонов. Сообщает ИА "Казинформ". Кроме того на некоторых предприятиях области применяются меры поощрения сотрудников, прошедших вакцинацию. К примеру, в ТОЛ "Сарыаркаавтопром" среди вакцинированных разыгрывается путевка в санаторий "Сосновый Бор".

В Беларуси на предприятиях начали платить за прививку от COVID-19

Минский тракторный завод будет материально поощрять своих работников за вакцинацию, сообщили Sputnik-Беларусь в пресс-службе предприятия.

Размер премии составит 80 рублей (около 32 долларов по курсу Нацбанка Беларуси), решение о поощрении накануне приняла администрация завода. Все, что нужно от сотрудников, – принести в отдел кадров сертификат о вакцинации российской либо китайской вакциной. Выплата пойдет в заработную плату, уточнили на МТЗ.

Подобные премии стали выплачивать и на Борисовском заводе медпрепаратов.

Ранее министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич отмечал, что большинство белорусских граждан понимают важность вакцинирования от коронавируса, и материально стимулировать их к этому нет необходимости. По его словам, каждый осознанно делает свой выбор и "такого, что есть вакцины, но нет желающих привиться, у нас нет".

В Польше выделили средства на стимулирование вакцинации от COVID-19

В Польше вводят способ стимулирования вакцинации населения от COVID-19. Об этом, как сообщает ИА Regnum со ссылкой на Polskie Radio. Председатель правительственной группы по реализации Национальной программы вакцинации от COVID-19 в Польше Михал Дворчик сообщил, что правительство решило выделисть из государственного бюджета 1 миллион злотых (около 250 тысяч долларов США) первой гмине (мельчайшей административно-территориальной единице в Польше), где будет вакцинировано большинство жителей.

В США заплатят по 100 долларов каждому привившемуся

Президент США Джо Байден распорядился принять властям федерального уровня и руководителям штатов дополнительные меры для ускорения темпов вакцинации. Сообщает ИА РБК

Администрация США обяжет непривитых госслужащих носить маски, президент также предложил платить за вакцинацию по $100. По словам Байдена, многие страны мечтают о защите от COVID-19, но в Америке этой возможностью пренебрегают

Также Байден распорядился проследить, чтобы каждый работник имел возможность получить оплачиваемый отпуск, чтобы пройти вакцинацию. По словам президента, государство возместит расходы малому и среднему бизнесу, потраченные на предоставление отпуска.

Кроме того В США объявили о раздаче бесплатных наушников Apple AirPods подросткам за вакцинацию от коронавируса, передает Tengrinews.kz со ссылкой на 9to5mac.

Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер представила новую программу стимулирования вакцинации против COVID-19, нацеленную на несовершеннолетних в возрасте от 12 до 17 лет, пообещав за первую прививку выдавать наушники Apple AirPods.

Отмечается, что наушники будут давать, только пока они есть в наличии и только в трех специальных прививочных пунктах. Сколько в наличии наушников на каждом прививочном пункте, не сообщается.

Подросткам также обещают шанс выиграть iPad или стипендию для учебы в колледже в размере 25 тысяч долларов. Родители или опекуны, которые приведут своих детей в один из трех назначенных пунктов вакцинации, созданных в школах округа Колумбия, будут получать подарочные карты на 51 доллар.

В Великобритании жители получат скидки и льготы от сервисов такси и доставки еды за прохождение вакцинации.

Правительство Соединённого Королевства сообщает, что известные компании, как Uber, Bolt, Deliveroo и Pizza Pilgrims будут предлагать своим клиентам, прошедшим вакцинацию от коронавируса, скидки и льготы. Кроме того, у сервисов доставки еды разработана система скидок для прошедших вакцинацию клиентов. Сообщает Regnum

Кроме того, в качестве поощрения для граждан, которые пройдут вакцинацию и помогут защитить страну от коронавируса, предусмотрены ваучеры и скидки, конкурсы в соцсетях и рекламные предложения для заведений общепита.

Израиль обещает деньги за вакцинацию

Не смотря на то, что еще в январе Израиль вырвался в лидеры среди стран мира по темпам вакцинации от коронавируса, правительство решило выделить 100 миллионов шекелей (31 млн. долларов) на материальное поощрение вакцинирующихсяю. Сообщает израильское ИА. Newsru.co.il .

На текущий момент рассматриваются два способа распределения денег – через органы местной власти и напрямую вакцинирующимся. В первом случае предполагается, что средства получат органы местной власти, показавшие наилучшие результаты в организации вакцинации, во втором – делать прямую выплату или предоставлять льготу вакцинирующимся, в первую очередь – подросткам старше 15 лет. Окончательное решение еще не принято.

В Латвии проведут лотерею

В Латвии выделят 1,2 миллиона евро на лотерею для привившихся против COVID-19. Сообщает Sputnik Латвия .

В Латвии один из самых низких в ЕС показателей охвата населения вакцинацией от COVID-19, между тем на складах лежит свыше 600 тысяч доз вакцин

В рамках кампании по вакцинации планируется провести лотерею для лиц, которые на момент розыгрыша сделали хотя бы одну прививку от коронавируса, данные о факте вакцинации включены в единую информационную систему (ViVaT) минимум за 48 часов до розыгрыша лотереи. Розыгрыш будет проводиться в программе Латвийского телевидения.

Германия угощает колбасками и развлекает аниматорами

В Германии продолжается кампания по вакцинации населения от коронавирусной инфекции. Согласно официальным данным, по состоянию на воскресенье, 15 августа, одну прививку сделало уже не менее 63 процентов жителей страны. Сообщает DW.

По данным специального сайта RKI impfdashboard.de, каждую секунду в Германии сейчас вакцинируются в среднем по четыре человека. При этом в последнее время темпы кампании несколько замедлились, так что власти и организаторы вакцинации ищут способы повысить интерес тех, кто еще не привился. Где-то в Германии после вакцинации от коронавируса угощают жареными колбасками. В Дуйсбурге Рурской области около центра вакцинации дежурят штурмовики и разные другие персонажи "Звездных войн" - вроде Дарта Вейдера. Они ждут на месте, чтобы только что вакцинировавшиеся могли сделать фотографию на память. Прививки в Германии сейчас делают не только взрослым, но и детям с 12-летнего возраста при отсутствии противопоказаний и с согласия родителей.

Гонконг завлекает на вакцинацию автомобилем Tesla и золотыми слитками

Призы на общую сумму свыше $14 млн будут разыграны в Гонконге в ходе серии лотерей, призванных поощрить вакцинацию населения от коронавируса. В частности, как сообщила в четверг газета South China Morning Post, полностью привитые граждане могут стать обладателями квартиры, автомобиля Tesla, часов Rolex и золотых слитков.Передает ТАСС.

Спонсорами и инициаторами розыгрышей дорогостоящих призов выступили представители крупного бизнеса, заинтересованные в скорейшей нормализации экономической ситуации в мегаполисе и снятии ограничений.