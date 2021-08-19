Выставка актуальной живописи "Новый соцреализм-2" откроется в Бишкеке

В Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева 24 августа откроется выставка актуальной живописи "Новый соцреализм-2". Об этом VB.KG сообщил куратор проекта, культуролог Гамал Боконбаев.

"Новый соцреализм-2" – это детище масштабного проекта Tolon Museum и общественного фонда "Билимкана". Новую экспозицию представляет мастерская стипендиального проекта Tolon Museum. Проводится он в рамках движения Posttotal. Куратором проекта является Гамал Боконбаев, а координаторами – Муминат Исхакова и Султан Боконбаев.

Участниками данной выставки станковой живописи стали Нюргуяна Иннокентьева, Арууке Сыдыкалы кызы, Саркын Сооронбаев, Омуркул Уллу Базаркул и Таалай Усубалиев. Последний был еще и руководителем группы творцов.

Выставка "Новый соцреализм" прошла в декабре 2020 года. Она была организована в стенах галереи "Дубовый парк". Экспозиция вызвала большой интерес и у критиков, и у простой публики. Одни хвалили организаторов за смелость, другие – ругали. И вот теперь всем нам предстоит знакомство с "Новым соцреализмом-2".

Первая выставка привлекла внимание организации "ООН-женщины" (структура Организации Объединенных Наций, деятельность которой посвящена борьбе за гендерное равенство и расширение прав и возможностей женщин). Художникам поступило предложение принять участие в творческой поездке в Баткен, посетить места трагических межэтнических столкновений. Сейчас на выставке в музее имени Гапара Айтиева мы как раз и сможем увидеть этюды и эскизы, сделанные в зоне боевого конфликта.

Вообще "Новый соцреализм" нужно понимать, как "Новый социальный (не социалистический!) реализм". Работы художников говорят о том, что волнует общество в данный момент. Саму экспозицию авторы посвятили 30-летию независимости Кыргызской Республики. Однако наши творцы поднимают сразу несколько тем. Это и история Кыргызстана, и Баткенские события, и прошедшие олимпийские игры в Токио.