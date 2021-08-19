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Как оформить больничный лист в случае самоизоляции и контактному лицу?

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- Н Крайнова
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В Кыргызстане люди, болеющие COVID-19 или находящиеся на самоизоляции, как контактные лица - могут оформить листки нетрудоспособности. Механизм выдачи больничных листов на брифинге в Штабе КР по COVID-объяснила директор Центра семейной медицины № 8 Бишкека Анара Шакеева.

"В случае появления симптомов СOVID-19, при положительном ПЦР анализе и пневмонии, больным и контактным лицам открываются листки о нетрудоспособности и выдаются справки. При плохом самочувствии и возникновении симптомов, граждане должны связаться со своим лечащим врачом или семейным врачем ЦСМ, ЦОВП. Также, можно обратиться в "колл-центр 118" и вызвать мобильную бригаду для осмотра и взятия ПЦР анализа, назначения лечения и рекомендации", - сообщила директор ЦСМ №8 Анара Шакеева.

Лист нетрудоспособности (больничный) это:

  1. документ, удостоверяющий временную нетрудоспособность граждан при заболеваниях, травмах, беременности и родах;
  2. выписывается только уполномоченными врачами ЛПО здравоохранения, строго с соблюдением инструкции по экспертизе временной нетрудоспособности в ЛПО;
  3. является основанием для освобождения от работы и выплаты пособия.

Больничный лист также открывается больным с легкой и бессимптомной формой COVID-19, контактным лицам при амбулаторном лечении на уровне ГСВ, ЦСМ, ЦОВП, а также при положительном ПЦР анализе с последующей самоизоляцией сроком на 14 дней. При этом на 10-12 день берется контрольный ПЦР, если анализ отрицательный - ЛВН закрывается.

При отрицательном ПЦР если выявляется ковидная или внебольничная пневмония, с легкой формой лечится амбулаторно, с 1-х дней обращения выдается ЛВН.


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URL: https://www.vb.kg/405116
Теги:
Минздрав, ЦСМ, Кыргызстан, коронавирус
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