В столице обновляют разметку и устанавливают знаки

Муниципальное предприятие "Бишкекасфальтсервис" продолжает благоустраивать столицу. Бригада обновляет дорожную разметку по проспекту Чынгыза Айтматова в северном направлении. Сплошная линия будет обновлена от начала проспекта и до Жибек Жолу.

Также начали красить бетонные ограждения (парапет) по проспекту Жибек Жолу на отрезке от улицы Осмонкула до Лермонтова.

В процессе покраска перил моста на пересечении Южной магистрали и улицы Малдыбаева, сегодня работа будет завершена.

Для удобства горожан на пересечении улиц Сатыбалдиева и Ауэзова появится остановочный комплекс. Сейчас монтируют кровлю и устанавливают урны.

А на участке улицы Тыналиева от Южной магистрали до Ахунбаева для горожан скоро будут доступны скамейки. Там установят 28 скамеек собственного производства.

Также ведутся работы по установке и поправке дорожных знаков.

--