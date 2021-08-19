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В столице обновляют разметку и устанавливают знаки

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- Айжан Мамбеталиева
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Муниципальное предприятие "Бишкекасфальтсервис" продолжает благоустраивать столицу. Бригада обновляет дорожную разметку по проспекту Чынгыза Айтматова в северном направлении. Сплошная линия будет обновлена от начала проспекта и до Жибек Жолу.

Также начали красить бетонные ограждения (парапет) по проспекту Жибек Жолу на отрезке от улицы Осмонкула до Лермонтова.

В процессе покраска перил моста на пересечении Южной магистрали и улицы Малдыбаева, сегодня работа будет завершена.

Для удобства горожан на пересечении улиц Сатыбалдиева и Ауэзова появится остановочный комплекс. Сейчас монтируют кровлю и устанавливают урны.

А на участке улицы Тыналиева от Южной магистрали до Ахунбаева для горожан скоро будут доступны скамейки. Там установят 28 скамеек собственного производства.

Также ведутся работы по установке и поправке дорожных знаков.

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URL: https://www.vb.kg/405118
Теги:
дороги, мэрия
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