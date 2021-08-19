Погода
$ 84.35 - 84.74
€ 99.15 - 100.27

Министры культуры государств-членов ШОС обсудили насущные проблемы

195  0
- Анастасия Карелина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Восемнадцатое совещание министров культуры государств-членов Шанхайской организации сотрудничества прошло в формате видеоконференцсвязи. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики.

Во встрече принимали участие министр культуры Индии Арджун Рам Мегхвал, министр культуры и спорта Казахстана Актоты Раимкулова, заместитель министра культуры и туризма Китая Чжан Сюй, министр национального наследия и культуры Пакистана Шафкат Махмуд, заместитель министра культуры России Ольга Ярилова, министр культуры Таджикистана Зулфия Давлатзода и Министр культуры Узбекистана Озодбек Назарбеков, а также Генеральный секретарь ШОС Владимир Норов.

Нашу республику представлял глава Минкульта Кайрат Иманалиев.

Обсуждали главы министерств состояние и перспективы развития сотрудничества в области культуры в рамках ШОС. Участники совещания обменялись мнениями о выполнении Соглашения между правительствами государств-членов ШОС в области культуры, подписанного в Бишкеке 16 августа 2007 года и договоренностей, достигнутых на прошедших ранее Совещаниях.

Стороны выступили за дальнейшее развитие многосторонних и двусторонних культурных связей в рамках ШОС, способствующих укреплению взаимопонимания между народами, сохранению многообразия культур, взаимному уважению, распространению знаний о традициях и обычаях народов, проживающих на пространстве ШОС. Участники Совещания выразили готовность к налаживанию и развитию взаимодействия в области культуры с государствами-наблюдателями при ШОС и партнерами по диалогу.

Следующее совещание министров культуры государств-членов ШОС должно пройти в Узбекистане в 2022 году.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/405121
Теги:
Индия, Казахстан, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан, Министерство культуры и туризма, ШОС
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  