Министры культуры государств-членов ШОС обсудили насущные проблемы

Восемнадцатое совещание министров культуры государств-членов Шанхайской организации сотрудничества прошло в формате видеоконференцсвязи. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики.

Во встрече принимали участие министр культуры Индии Арджун Рам Мегхвал, министр культуры и спорта Казахстана Актоты Раимкулова, заместитель министра культуры и туризма Китая Чжан Сюй, министр национального наследия и культуры Пакистана Шафкат Махмуд, заместитель министра культуры России Ольга Ярилова, министр культуры Таджикистана Зулфия Давлатзода и Министр культуры Узбекистана Озодбек Назарбеков, а также Генеральный секретарь ШОС Владимир Норов.

Нашу республику представлял глава Минкульта Кайрат Иманалиев.

Обсуждали главы министерств состояние и перспективы развития сотрудничества в области культуры в рамках ШОС. Участники совещания обменялись мнениями о выполнении Соглашения между правительствами государств-членов ШОС в области культуры, подписанного в Бишкеке 16 августа 2007 года и договоренностей, достигнутых на прошедших ранее Совещаниях.

Стороны выступили за дальнейшее развитие многосторонних и двусторонних культурных связей в рамках ШОС, способствующих укреплению взаимопонимания между народами, сохранению многообразия культур, взаимному уважению, распространению знаний о традициях и обычаях народов, проживающих на пространстве ШОС. Участники Совещания выразили готовность к налаживанию и развитию взаимодействия в области культуры с государствами-наблюдателями при ШОС и партнерами по диалогу.

Следующее совещание министров культуры государств-членов ШОС должно пройти в Узбекистане в 2022 году.