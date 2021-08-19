Политолог Бакетаев предрек Афганистану раскол на два государства

Политолог Бакыт Бакетаев предполагает, что геополитическое противостояние ведущих держав мира может привести к расколу Афганистана на два государства: Северный и Южный Афганистан. Ниже приводим текст эксперта без изменений:

"Как обычно, сейчас начнутся двойные игры, в которых надо отличать открытую политику и закрытую. Если об открытой можно судить по официальным заявлениям, то закрытую - по косвенным признакам.

Все официальные заявления, сделанные Вашингтоном, Москвой и Брюсселем после вывода военного контингента, являются лишь верхней частью политического айсберга. Этот "айсберг" уже потопил "Титаник" мировой демократии западного образца так же, как он потопил социализм при выводе советских войск из этой страны.

Теперь рассмотрим подводную часть "айсберга". К примеру, Россия совместно с центральноазиатскими республиками, конечно же, будут оказывать содействие пророссийским силам в Афганистане. Их там немало, и проживают они преимущественно на севере страны. Пакистан же будет поддерживать пуштунов.

Власти США, естественно, делают хорошую мину при плохой игре. Заявляют, что, несмотря ни на что, они добились в этой стране поставленных целей. Об этом говорили и президент США Джо Байден, и представитель Пентагона Джон Кирби. Генсек НАТО Йенс Столтенберг вовсе переложил ответственность за провал на правительство Афганистана. Меж тем, Америка вряд ли простит талибам тот факт, что они долгое время после атаки на башни- близнецы в сентябре 2001 года не содействовали в поимке и выдаче Усамы Бен Ладена, главы "Аль Каиды", взявшей на себя ответственность за теракт. Эта чудовищная акция унесла жизни около 3 000 ни в чем не повинных людей.

Тем более они не забудут нынешнюю неудачную попытку передачи власти афганскому правительству, около 2000 погибших американских солдат и около 800 млрд долларов, бесполезно вложенных в "развитие и укрепление" афганской армии, государственности и национальной безопасности!

К слову, США уже заморозили золотовалютные резервы Афганистана, хранящиеся на счетах в американских банках, а это, по данным МВФ, 9,4 млрд долларов $. Вторая Большая игра уже получила старт, серая политика пошла.

Другим моментом, который не позволит администрации Байдена проводить прежнюю политику, является то, что в намерении свергнуть правительство Ашрафа Гани талибы были готовы к физическому устранению не только силовиков и правительственных чиновников, но и к жертвам среди мирного населения. Как недавно заявила спецпредставитель и глава Миссии ООН по содействию Афганистану Дебора Лайонс, только за один месяц в результате атак талибов погибло более 1 тысячи мирных жителей.

Не позволит США самоустраниться от проблемы и их же повсеместно декларируемый принцип соблюдения прав человека в целом и женщин в частности. Как мы знаем, этот вопрос в Афганистане, мягко говоря, далёк от идеала.

Россия, в свою очередь, также не станет потакать и верить на слово новым властям в Кабуле и скорее всего будет оказывать помощь силам, противостоящим "Талибану". Не стоит забывать, что эта организация признана запрещённой в РФ. Вероятно, Москва встанет на сторону вице-президента Амруллы Салеха, объявившего себя законным главой Афганистана в отсутствие бежавшего из страны Ашрафа Гани, а также Ахмада Масуда, сына легендарного "пандшерского льва". И тот, и другой, по их заявлениям, не собираются бросать "белый флаг" к ногам боевиков "Талибана".

Что касается Китая, то он, прежде всего, преследует экономические интересы в регионе. А они заключаются в стремлении защитить масштабный экономический проект "Один пояс - один путь", который пролегает, в том числе, через территорию Пакистана и часть Афганистана.

Клановость и разнородный этнический состав Афганистана также не способствует построению монолитного государства. Прежде всего, ввиду различия культур и менталитета. Жители юго-восточных провинций страны, граничащих с Пакистаном, ближе по духу к своим соседям. Этого не скажешь по отношению к кыргызам, туркменам, таджикам, узбекам и казахам, составляющим весомую часть населения исламской республики. Им традиционно чужды каноны радикального ислама, которые исповедуют вновь пришедшие к власти талибы. Да и корневые для этих этносов страны (часть из них - сопредельные Туркменистан, Узбекистан и Таджикистан) имеют светскую модель государственности.

Соседи Афганистана, используя идентичность культур и религий, будут совместно искать мягкую консолидированную политэнергию для продвижения своих интересов.

К тому же, граждане Афганистана уже познали прелести современного мира: доступ к Интернету, права женщин, свобода мысли и т.д. "Вирус" прогресса уже посеян в стране, и внедрить шариатские законы талибам будет крайне сложно. Рано или поздно это даст о себе знать и тогда произойдёт раскол государства. То есть, его ждёт участь некогда единой Кореи или послевоенной Германии. Различие в том, что в этих странах основой являлся коренной этнос, в то время как Афганистан всегда отличался пестротой этнического состава.

Чтобы держать страну в рамках шариата, нужно иметь самодостаточную экономику, как в той же Северной Корее, чего сейчас не наблюдается. В нынешней ситуации мировые игроки будут иметь свои интересы.

В итоге, в ближайшие годы вполне себе возможен раскол подводной части "айсберга", что приведёт к рождению Северного и Южного Афганистана. При таком раскладе Северный Афганистан послужит буферной зоной России и бывших союзных республик.

Очень жаль, что Вашингтон и Москва не могут вести консолидированную политику хотя бы в Афганистане".