В России не планируют увеличить количество призывников

В России не планируют увеличить масштабы призыва граждан на срочную военную службу. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Когда меня спрашивают о том, предполагаете ли вы увеличить количество призывников на военную службу, я говорю, что в этом особого смысла сегодня нет", - сказал Шойгу на встрече с участниками всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов".

"У нас есть специальности - это специальности сержантов, солдат, которые готовятся полтора года, два года. И тогда говорят: ну а что же вы, возьмите, увеличьте срок службы - на два года, как это было раньше. Но и два года уже мало. Армия должна быть профессиональной, но при этом очень и очень сильной духом. Она должна быть внутренне содержательней очень", - продолжил глава оборонного ведомства.

Министр отметил, что сейчас вооружённые силы активно набирают людей на службу по контракту, проводят выездные комиссии по приему в высшие учебные заведения, а так же идёт масштабная реконструкция учебных заведений. При этом в настоящее время Министерство обороны не планирует полностью переводить армию на контрактную основу. Также в ближайшем будущем не будут увеличивать количество солдат по призыву и срок воинской службы.

Как сообщала "Российская газета" в минувшем году, число военнослужащих по контракту в российской армии увеличилось более чем в два раза с 2012 года и составило 405,1 тысячи человек. Об этом заявил в марте 2020 года министр обороны России Сергей Шойгу на пленарном заседании Совета Федерации, выступая с докладом о состоянии и направлениях развития Вооруженных сил РФ. Шойгу напомнил тогда, что в майских указах президента РФ Владимира Путина в 2012 году была поставлена задача ежегодно увеличивать численность контрактников не менее чем на 50 тысяч человек в год. По прогнозам ведомства, к 2027 году военнослужащих по контракту должно стать еще больше - 499,2 тысячи человек.