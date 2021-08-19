Три новых пункта вакцинации от COVID-19 открыты в Бишкеке

В кыргызской столице заработали три новых пункта вакцинации. Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифрового развития КР.

Теперь получить прививку от коронавируса стало еще проще. Новые временные прививочные пункты открыты в двух Центрах обслуживания населения и в здании Бишкекского почтамта:

- ЦОН-3 (бульвар Молодой Гвардии, 4):

- ЦОН-4, расположенный в здании бывшего ТЦ "Эльдорадо" (проспект Жибек Жолу, 381);

- Бишкекский почтамт - филиал ГП "Кыргызпочтасы" (проспект Чуй, 96).

Получить прививку в этих пунктах могут все желающие. При себе нужно иметь паспорт.

Вакцинация проводится с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований на бесплатной основе.