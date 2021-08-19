Исабеков - Акаеву: Кто восполнит украденные млрд долларов и ущерб экологии?

Кто лоббировал создание "Центерры" в ущерб интересам Кыргызстана? Кто восполнит в бюджет страны украденные миллиарды долларов, непоправимый ущерб экологии? Эти и ряд других острых вопросов экс-вице-спикер Жогорку Кенеша Кубанычбек Исабеков решил задать первому президенту КР Аскару Акаеву.
Исабеков в разговоре с VB.KG объяснил, что во время пребывания Акаева в стране он не смог встретиться с ним лично (в силу своего нахождения в больнице). Потому экс-вице-спикер ЖК выступил с вопросами по работе "Кумтора" публично. Так же гласно он рассчитывает получить на них ответы.
"Акаев навестил своих родных и раньше времени уехал. Не дав никаких ответов. Поэтому я набрал перечень вопросов, и прошу их опубликовать, чтобы общественность могла получить ответы хотя бы таким образом", - отметил Исабеков.
Далее публикуем перечень вопросов:
- Кто привел в КР Бориса Бирштейна и почему Вы сразу дали ему большие привилегии и неприкосновенность? (кабинет на 7-этаже, госсоветник, неприкосновенность).
- Почему добычу золота в Кумторе отдали канадской компании "Комеко", причем подписали соглашение в Торонто, хотя другие международные компании ( Н: турецкая фирма) предлагали лучшие, выгодные для Кыргызстана предложения?
- Где и куда дели золото (1801 кг), которое без документов загрузили в самолет Бирштейна?
- Почему канадцы разрабатывая, добывая золото в Кумторе были освобождены от налогов и таможенных сборов, а также за использование воды и экологических платежей, кроме налога на прибыль через 10 лет. Знали ли Вы о том, что канадцы умышленно завышая расходы, не платили даже этот налог на прибыль?
- Почему на 10070 га земли, которую получили в 1992 году не были четко определены границы, что они дополнительно, самовольно брали еще сотни га земли?
- Построили завод, взлетную площадку, соц. городок, хвостохранилища, склады, гаражи, базы, дороги и другое. А 10070 га земли не перевели в категорию "промышленная", соответственно канадцы оплатили с 1992г. до 2005г. всего около 7000 $ США земельного налога за 10070 га. Пришлось с большим трудом мне добиваться оплаты земельного налога на сумму более 3000 000 долларов США через судебных разбирательств.
- Почему лицензии стоили всего 300 сомов за разработку месторождения Кумтор?
- По Вашему указанию Премьер-министр Н. Исанов сопровождал Бирштейна и при аварии погиб только Н. Исанов, а Бирштейн тогда улетел через Андижан, не возвращаясь в Бишкек. Можете объяснить эту ситуацию?
- Знали ли Вы, сколько инвестировала "Комеко" в проект "Кумтор"? (Было то всего 40 млн. долларов США). Кумтор можно было бы разрабатывать самим, так как канадцы получив месторождения, поставив в залог, получили кредит в банке и построили фабрику.
- Вы знали, что "Комеко" и "Сиабеко" как родные сестры. "Комеко" раньше золотом не занималось. На мой взгляд, убедившись в продажности руководства нашей страны, чтобы урвать абсолютное большинство золота в КР, Бирштейн и его сподвижники навязали нам "Комеко" в компаньоны. Бирнштейн в некоторых странах был "персоной нонгрант".
- В генеральном соглашении и в других документах были утверждены ТЭО "Кумтора" с указанием общей стоимости ввода фабрики в эксплуатацию. Для кого перед открытием фабрики завысили стоимость на 165 600 000 $ США?
- Почему договор с "Комекой" был только на золото, где серебро и другие металлы?
- Кто инициатор "реструктуризации" "Кумтора" и создания "Центерры" и ее регистрации в Канаде, а не в Кыргызстане?
- В "Центерру" (Премьер-министр Н. Танаев подписал 31.12.2003г.) КР вошла "Кумтором" запас которого 716 тн, месторождения "Бороо" и "Гацурт" Монголии и "Рен" в штате Невада США. А запасы золота этих трех месторождений вместе взятых были 5,5 раз меньше чем в "Кумторе". При этом у нашей Республики почему-то с 66,75% акций стала только 33,33%. Кто предложил Вам и лоббировал создание "Центерры" в ущерб интересам КР? Назовите их фамилии. А также при создании "Центерры", кто из наших руководителей стал владельцем 8,4% акций?
- В 2004 году без особых необходимостей (не было никаких природных катаклизмов и экономических больших кризисов) продали 18% акций в "Центерре" за 87 млн. канадских долларов известной "Комеке", которая стала фактически хозяйкой кыргызского золотого запаса, владея больше половины акций, а за брокерские (посреднические) услуги оплатили 2м евреям 10 млн. $, при этом с них не удержали даже 1го тыйына налогов. В результате чего у нашей страны остались всего 15,6 % акций.
- В 1998 году произошла авария с цианидом в с. Барскоон Жети-Огузского района. Сильно пострадала экология, 48 беременных женщин лишились детей в утробе, много погибло домашнего скота, рыб в озере. Никто не покупал Иссык-Кульскую сельхозпродукцию. В том году не было ни одного туриста на Иссык-Куле. Созданная Вами комиссия, в угоду "канадских инвесторов" оценила ущерб только на сумму 4,4 млн. долларов. Пострадавших жителей 5-ти сел Жети-Огузского района (Кичи-Жаргылчак, Чон-Жаргылчак, Барскоон, Тамга, Тосор) обманули, не оплатили даже эту маленькую компенсацию. А сколько канадцы получили страховую сумму за эту аварию и куда делись эти компенсационные 4,4 млн. долларов США?
- Почему Кыргызстан имея огромную массу акций (77401768 штук) с 1992г. до 2009 года получил всего 10 млн. долларов дивидендов?
- Можете объяснить причину не выплат канадцами с 1992 года рабочим страны больничные листы и доплаты за высокогорный коэффициент?
- Много граждан страны погибли и стали инвалидами. Из-за чего не возбуждались уголовные дела и не оплачивались компенсации? Никто из руководителей проекта "Кумтора" не привлечен к ответственности.
- Канадцы в процессе производства, абсолютное большинство товаров, а то и услуг закупали за рубежом, включая цемент, строительные материалы, фрукты, овощи, мясо-молочную продукцию по завышенным ценам. Хотя они обязаны были в первую очередь приобретать товары производимые в Кыргызстане, тем более экологически чистую сельхозпродукцию. Долгое время на работу в "Кумторе" приглашались большое количество иностранцев, когда были эти специалисты в стране. А эти иностранцы в 10 раз больше получали зарплату чем кыргызстанцы, даже при выполнении одинаковой работы. Объясните, почему Правительство во главе с Президентом КР А. Акаевым умышленно закрывали глаза на эти проблемы в ущерб нашего государства?
- Вы только словесно извинились перед кыргызстанцами через столько лет за преступно- халатные отношение в проекте "Кумтор". А кто восполнит в бюджет страны украденные миллиарды долларов, непоправимый ущерб экологии, ответит за погибших и ставших инвалидами?