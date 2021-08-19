Исабеков - Акаеву: Кто восполнит украденные млрд долларов и ущерб экологии?

Кто лоббировал создание "Центерры" в ущерб интересам Кыргызстана? Кто восполнит в бюджет страны украденные миллиарды долларов, непоправимый ущерб экологии? Эти и ряд других острых вопросов экс-вице-спикер Жогорку Кенеша Кубанычбек Исабеков решил задать первому президенту КР Аскару Акаеву.

Исабеков в разговоре с VB.KG объяснил, что во время пребывания Акаева в стране он не смог встретиться с ним лично (в силу своего нахождения в больнице). Потому экс-вице-спикер ЖК выступил с вопросами по работе "Кумтора" публично. Так же гласно он рассчитывает получить на них ответы.

"Акаев навестил своих родных и раньше времени уехал. Не дав никаких ответов. Поэтому я набрал перечень вопросов, и прошу их опубликовать, чтобы общественность могла получить ответы хотя бы таким образом", - отметил Исабеков.

Далее публикуем перечень вопросов: