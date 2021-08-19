В Новопокровке сгорел частный дом, а в Сокулукском районе - летняя кухня

В Кыргызстане МЧС к этому часу сообщает о двух пожарах, произошедших за минувшие сутки.

По данным пресс-центра МЧС, в селе Новопокровка Ысык-Атинского района возник пожар в частном доме на улице Кирова.

В результате пожара сгорел потолок, пол и мебель жилого дома. Общая площадь возгорания составила 30 квадратных метров. На место выехало одно отделение из ПСЧ №27 в 03:59 и прибыло на место пожара в 04:17. В 05:00 пожар был полностью потушен.

Причина пожара уточняется, погибших и пострадавших нет.

Также пожар произошел в селе Студенческое Сокулукского района, на улице Юбилейной. В результате пожара сгорела летняя кухня, стол и гараж 80 кв.м. Причина пожара выясняется.