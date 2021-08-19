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На семи санитарно-карантинных пунктах проведут ремонт

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- Айжан Мамбеталиева
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В рамках проекта "Экстренное реагирование на COVD -19", финансируемого Всемирным банком, начались ремонтные работы в 7-ми санитарно-карантинных пунктах (СКП) по всей республике.

В рамках проекта на пунктах будет установлено новое служебное помещение, изолятор для лиц с подозрением на COVID-19, помещение контрольного поста, пешеходный дезбарьер с навесом и септик. Также будут установлены душевые кабины и санузлы внутри помещений.

Кроме этого, будет проведен капитальный ремонт существующих помещений санитарно-карантинных пунктов с полной заменой санузлов.

Проводимые ремонтные работы позволят укрепить инфраструктуру пунктов, предотвратить распространение коронавирусной инфекции среди людей, пересекающих пункты пропуска и улучшить инфекционный контроль на границе.

Цель проекта-содействие правительству в укреплении способности реагирования на пандемию COVID – 19 путем обеспечения надлежащих профилактических мер, закупки лекарственных средств, расходных материалов и медицинского оборудования, а также улучшения условий в организациях здравоохранения.


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URL: https://www.vb.kg/405141
Теги:
Минздрав, Кыргызстан, COVID-19
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