Футболист сборной Афганистана погиб на шасси самолета

Футболист молодежной сборной Афганистана Заки Анвари погиб при попытке бежать из страны. Об этом в Twitter сообщил журналист Бабак Тагваее.

По информации источника, спортсмен попал в число тех, кто попытался покинуть страну, схватившись за шасси самолета C-17A. Отмечается, что части его тела были обнаружены в отсеке шасси.

16 августа жители Афганистана попытались покинуть страну, прикрепившись с внешней стороны к самолету армии США, вылетавшему из столичного аэропорта. Отмечалось, что им не удалось удержаться за шасси или корпус самолета, из-за чего они упали на землю и разбились.

Талибы захватили Афганистан 15 августа. Правительство и значительная часть высшего госаппарата бежали из страны. Представители движения "Талибан" (запрещено в России) заверили международное сообщество, что они намерены поддерживать мирные и конструктивные отношения со всеми заинтересованными сторонами.

Источник: lenta.ru