А Кыргызстан пережил уход американских военных без "Талибана"

История тесной кыргызско-американской дружбы началась вскоре после обретения республикой независимости. Вот уже тридцать лет, как США "помогают" нам строить демократию.

Интеграция Штатов в КР шла очень быстро. За время работы первого американского посла Эдварда Гурвица - с сентября 1992-го до октября 1994 года – произошло сразу несколько знаковых событий, определивших дальнейший путь развития республики.

В КР пришло Агентство США по международному развитию (USAID). Также состоялось подписание в 1993 году межправительственного соглашения о сотрудничестве - его Кыргызстан денонсировал в августе 2016 года по инициативе тогдашнего президента Алмазбека Атамбаева.

Кыргызстан присоединился к группе Всемирного банка. Так республика была подсажена на грантово-кредитную иглу.

А в 1993 году в КР стал работать Фонд Сороса. Также была запущена печально известная программа PESAC, финансируемая все тем же Всемирным банком. Ее итог: Кыргызстан практически полностью потерял собственную промышленность.

При следующих двух послах – Айлин Мэллой и Энн Мэри Зигмунд – Кыргызстан вошел в Кыргызстане начал работать Национальный демократический институт (NDI), а саму республику приняли в ВТО.

Джон О"Киф проработал с 2000-го по 2003 год. На время его работы пришлись аксыйские события 2002 года, создание оппозиционного движения "За отставку Акаева и реформы для народа", поход аксыйцев на Бишкек, а также размещение в аэропорту "Манас" американской авиабазы Ганси.

Инициатива о ее создании принадлежала, как заявлял бывший президент КР Аскар Акаев, исключительно Госдепу США. От них было письмо за подписью президента США Буша-младшего.

Двадцать лет назад, 11 сентября 2001 года, Нью-Йорк подвергся крупнейшей террористической атаке за всю историю США. Вскоре после этого Америка и ее союзники начали операцию "Несокрушимая свобода" в Афганистане и некоторых других регионах мира. Так в Кыргызстане и появилась американская авиабаза, через которую в Афганистан перебрасывались военные грузы и военные.

При Джоне О"Кифе в Кыргызстане начала работу правозащитная организация "Фридом хаус", был открыт Центр поддержки СМИ ("американская типография"). У США появились претензии к КР в связи с соблюдением прав человека.

В период деятельности г-на О"Кифа у США появились претензии к Кыргызстану по вопросу "соблюдения прав человека".

Позже в Кыргызстане начал работать Международный республиканский институт (IRI), который финансируется через USAID, Госдепартамент США и частные фонды. Повышенное внимание IRI уделяет наблюдению за выборами.

Следующий американский дипломат Мари Йованович в 2006 году предлагала Кыргызстану вступить в программу Всемирного банка и Международного валютного фонда Heavily Indebted Poor Countries, он же HIPC или ХИПИК. Фактически участие в этой программе означает внешнее управление со стороны доноров.

Татиана Гфеллер-Волкофф возглавляла американскую дипмиссию с октября 2008 года по март 2011-го. При ней в КР начала работать финансируемая USAID организация Development Alternative Incorporated (DAI) - исполнитель проекта по оказанию содействия в укреплении Жогорку Кенеша. Проект действовал в рамках двустороннего соглашения между правительствами США и КР относительно сотрудничества по облегчению оказания содействия от 19 мая 1993 года.

Памела Спратлен заступила на должность посла США в Кыргызстане в апреле 2011-го. И главным событием в период ее пребывания в Кыргызстане стал вывод американской авиабазы, переименованной при Курманбеке Бакиеве в Центр транзитных перевозок "Манас".

Уходили американские военные не в спешке. Впрочем, вывезти с базы успели не все, оставили сломанные автомобили, непригодное к использованию оборудование и прочий хлам.

А еще теперь, когда в КР нет военной базы США и значительно сократились программы сотрудничества, в стране все еще остается неимоверное количество вскормленных иностраннцами неправительственных организаций. НПО, которые финнансируются западными донорами вроде Национального фонда в поддержку демократии (США), Американского национального демократического института международных отношений, Агентства по международному развитию (ЮСАИД), Фонда "Сорос" и т.д. В республике таковых насчитывают более 15 тысяч. При этом НПО объединены в сеть, что дает западным спонсорам возможность контролировать с их помощью социально-политические процессы.

Наиболее широкое развитие НПО получили во времена правления Акаева. Одной из главных причин их размножения стала неспособность национальной экономики прокормить всех граждан страны. Власти и потом ничего не делали для того, чтобы построить самодостаточную экономику. А пока в стране копились нерешенные социально-экономические проблемы НПО, активно продвигали в стране западные ценности – качали права геев, заступались за преступников, грубо вмешиваясь в дела правоохранительных органов, организовывали пикеты ради достижения своих целей, собирали информацию для западных спонсоров, формировали политическую повестку.

К слову, демократию в КР до сих пор так и не построили, несмотря на все "усилия" США и их сторонников в стране.

В Афганистан американцы тоже пришли с великой миссией. Если кто не знает, то на днях Штаты завершили там операцию "Решительная поддержка" - небоеваю миссию NATO по обучению и оказанию помощи правительственным силам, которая началась 1 января 2015 года. Ей предшествовала операция Международных сил содействия безопасности (ISAF), чья деятельность была завершена 28 декабря 2014 года[4]. Эта дата считается формальным окончанием войны 2001-2014 годов[5]. Фактически боевые действия продолжились, но уже с ведущей ролью афганских военных.

"Решительная поддержка" стала пожалуй самым грандиозным военным провалом США за последние несколько десятков лет. Жизнеспособность афганского режима в отсутствие американских войск оказалась крайне низкой: режим Ашрафа Гани рассыпался еще до завершения вывода иностранных военных. Сам он бежал из страны.

Да и вывод западных войск уже к началу июля стал напоминать поспешное бегство. Авиабазу в Баграме бросили в одну ночь.Там американские военные оставили сотни единиц различных видов вооружений.

К слову, проиграть войну в Афганистане можно по-разному. Фактически брошенный на произвол судьбы после ухода советских войск в 1989 году просоветский режим Мохаммада Наджибуллы самостоятельно продержался еще три года. Он пережил даже распад СССР, прежде чем потерял контроль над страной.

Получается, что за двадцать лет, которые американцы провели на афганской земле, им тоже не удалось сделать ничего, что могло бы реально повлиять на ситуацию в стране.

Очевидно, причина в том, что в Афганистане американцы действовали, как привыкли. Скорее всего, они шли тем же путем, что и у нас – работали с гражданским сообществом. Иначе говоря, вбухивали колоссальные средства в поддержку неправительственных организаций, которые "качали" (пока были деньги и не было талибов) в поддержку различных непонятных для большинства афганцев идей, вроде гендерного равенства или прав ЛГБТ.

Под натиском Талибана навязанные американцами цености слетели с большинства афганцев, как шелуха. Самым же печальным результатом всех демократических преобразований в Афганистане под началом США стали беженцы.

За время пребывания западного военного контингента в Афганистане было взращено целое поколение юношей и девушек, получивших светское образование. В стране остались десятки, а возможно, и сотни тысяч людей, чья жизнь строилась вокруг обслуживания иностранной администрации. Сегодня многие из этих людей остались и без средств к существованию, и с перспективами преследования со стороны талибов.

Что касается афганской армии, не сопротивлявшейся наступлению Талибана, то там все понятно. Для личного состава вооруженных сил Афганистана талибы и их исламский догмат ближе и понятнее, чем все западные ценности вместе взятые, которые стране и армии навязывали на протяжении 20 лет.