Россия не собирается вводить в Афганистан свой военный контингент

Россия не собирается вводить в Афганистан свои войска. Об этом в интервью "Известиям" заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Он подчеркнул, что Россия будет дипломатическими средствами искать пути урегулирования конфликта в Афганистане. Именно для этих целей был создан московский формат консультаций по Афганистану. Также большая роль в урегулировании ситуации отводится ООН.

По его словам, обстановка в Афганистане находится в поле зрения Совета безопасности. На одном из ближайших оперативных совещаний с постоянными членами СБ этот вопрос станет основным. Будут обсуждаться дополнительные меры по обеспечению стабильности в регионе. Уже активизированы контакты по линии советов безопасности, силовых структур, спецслужб и военных ведомств с ближайшими к Афганистану государствами, прежде всего с Таджикистаном и Узбекистаном, а также с Китаем, Ираном, Индией и Пакистаном

Кроме того, как заявлено, в работе активно задействуется потенциал Организации Договора о коллективной безопасности и Шанхайской организации сотрудничества. "С целью обеспечения безопасности в Центральной Азии будем приветствовать более тесное сотрудничество с ОДКБ Узбекистана и Туркменистана", - отметил Патрушев.

Секретарь российского Совбеза считает, что приоритетная задача сейчас - обеспечить контроль за миграционными потоками со стороны Афганистана, защитить регион от передвижения через границу террористов под видом беженцев, а также от контрабанды оружия и наркоторговли.

"Россия заинтересована в мирном, едином и развивающемся Афганистане, с территории которого не станут исходить угрозы региону. Мы готовы налаживать диалог с теми силами, которые будут опираться на волю афганского народа, следовать его чаяниям и работать над превращением Афганистана в нормально функционирующее, крепкое, благополучное государство", - сказал Николай Патрушев.

В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров завил, что Россия выступает за общенациональный диалог в Афганистане. А спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов отмечал, что Москва готова работать с переходным правительством. Правда, представители самого движения "Талибан" ранее высказывались против создания такого правительства.