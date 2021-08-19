Погода
$ 84.35 - 84.74
€ 99.15 - 100.27

Судебный фарс. Суд оставил экс-депутату ЖК Малиеву участок в центре Бишкека

344  0
- Алина Таирова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Совершенно неожиданное решение принято накануне Бишкекским городским судом – полностью удовлетворена частная жалоба бывшего депутата Арсланбека Малиева на определение Административного суда Бишкека, которое давало право Управлению земельными ресурсами (УЗР) отсудить у него в пользу города 18 соток земли в "золотом квадрате".

Городской суд своим решением проигнорировал доводы следователей ГКНБ, позицию Прокуратуры Первомайского района, которые в ходе досудебного расследования нашли доказательства, что этот участок был поучен незаконно.

Речь идет, напомним, об участке, расположенном по адресу Чокморова, 164. Сейчас на этом месте построен многоэтажный дом.

Буквально с первых заседаний у всех, кто следит за этим судебным процессом, сложилось впечатление, что судьи Горсуда тянули с принятием окончательного решения. С начала августа прошло уже четыре заседания, во время которых большинство участников процесса, в том числе прокуратура, застройщик ОсОО "Бабек ЛТД", УЗР и даже мэрия, которую и обвиняют в незаконной выдачи этой земли Малиеву - готовы были к дальнейшему рассмотрению дела по существу. Единственный, кто был против дальнейшего полноценного судебного разбирательства – экс-депутат Малиев, который лично не принимал участие в заседаниях, а действовал через своего представителя.

Отметим, что во время последнего заседания УЗР выдвинуло ходатайство к суду о привлечении к рассмотрению дольщиков нового дома, построенного на спорном участке. Люди, которые приобрели квартиры в этом новом доме, до сих пор не могут получить документы на приобретенные квадратные метры из-за ареста прокуратуры, которая установила, что земля была выдана в обход законодательства. Поэтому они заинтересованы в этом процессе. Но опять-таки единственный кто выступил против – Малиев, и суд также отклонил это ходатайство.

Наконец судебная коллегия по гражданским делам, в составе судей Рыбалкиной, Горшковской и Каримовой, постановила: отказать УЗР в восстановлении сроков исковой давности, а производство по административному иску УЗР о признании недействительными постановления мэрии Бишкека от 1997 года и Госактов о частной собственности Малиева на участок по адресу Чокморова № 164, прекратить.

"Мы считаем, что данное решение, которое вынес суд второй инстанции незаконное. Напомню, что должен был рассматриваться только один вопрос, а именно сроков, когда истец в лице УЗР мэрии узнал о нарушении закона. Представитель Малиева говорил обо всем, что считал нужным, но только не о сроках. Не представил ни одного документа, доказывающего другие сроки. По существу суду был представлен только один документ - это предписание прокуратуры от 7 мая 2021. Больше никаких документов не было", - комментировал ситуацию VB.KG юрист ОсОО "Бабек ЛТД" Ильгиз Насиров.

"Вообще поражает позиция городского суда, который должен разъяснить права и обязанности сторон. В соответствии с административно-процессуальным Кодексом бремя доказывания лежит на ответчике, в данном случае на мэрии и на третьей стороне - Малиеве, который выступал на стороне ответчика. Но на протяжении всех судебных заседаний они перекладывали это бремя на истца УЗР и на нас. Тем самым грубо нарушалось положение административно-процессуального Кодекса. Почему согласились с этим судьи? Нам остается только гадать. Мне интересно, что будет написано в мотивировочной части судебного решения, которое нам выдадут на руки 23 августа. Каким образом можно было вынести такое решение?", - задается вопросом адвокат.

По закону у участков процесса есть три месяца на обжалование решения суда второй инстанции. По словам юриста Насирова, его сторона, вместе с УЗР, намерена незамедлительно жаловаться в Совет судей и президенту республики, и подавать кассационную жалобу в Верховный суд.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/405154
Теги:
суд, Бишкек, Арсланбек Малиев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  