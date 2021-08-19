Судебный фарс. Суд оставил экс-депутату ЖК Малиеву участок в центре Бишкека

Совершенно неожиданное решение принято накануне Бишкекским городским судом – полностью удовлетворена частная жалоба бывшего депутата Арсланбека Малиева на определение Административного суда Бишкека, которое давало право Управлению земельными ресурсами (УЗР) отсудить у него в пользу города 18 соток земли в "золотом квадрате".

Городской суд своим решением проигнорировал доводы следователей ГКНБ, позицию Прокуратуры Первомайского района, которые в ходе досудебного расследования нашли доказательства, что этот участок был поучен незаконно.

Речь идет, напомним, об участке, расположенном по адресу Чокморова, 164. Сейчас на этом месте построен многоэтажный дом.

Буквально с первых заседаний у всех, кто следит за этим судебным процессом, сложилось впечатление, что судьи Горсуда тянули с принятием окончательного решения. С начала августа прошло уже четыре заседания, во время которых большинство участников процесса, в том числе прокуратура, застройщик ОсОО "Бабек ЛТД", УЗР и даже мэрия, которую и обвиняют в незаконной выдачи этой земли Малиеву - готовы были к дальнейшему рассмотрению дела по существу. Единственный, кто был против дальнейшего полноценного судебного разбирательства – экс-депутат Малиев, который лично не принимал участие в заседаниях, а действовал через своего представителя.

Отметим, что во время последнего заседания УЗР выдвинуло ходатайство к суду о привлечении к рассмотрению дольщиков нового дома, построенного на спорном участке. Люди, которые приобрели квартиры в этом новом доме, до сих пор не могут получить документы на приобретенные квадратные метры из-за ареста прокуратуры, которая установила, что земля была выдана в обход законодательства. Поэтому они заинтересованы в этом процессе. Но опять-таки единственный кто выступил против – Малиев, и суд также отклонил это ходатайство.

Наконец судебная коллегия по гражданским делам, в составе судей Рыбалкиной, Горшковской и Каримовой, постановила: отказать УЗР в восстановлении сроков исковой давности, а производство по административному иску УЗР о признании недействительными постановления мэрии Бишкека от 1997 года и Госактов о частной собственности Малиева на участок по адресу Чокморова № 164, прекратить.

"Мы считаем, что данное решение, которое вынес суд второй инстанции незаконное. Напомню, что должен был рассматриваться только один вопрос, а именно сроков, когда истец в лице УЗР мэрии узнал о нарушении закона. Представитель Малиева говорил обо всем, что считал нужным, но только не о сроках. Не представил ни одного документа, доказывающего другие сроки. По существу суду был представлен только один документ - это предписание прокуратуры от 7 мая 2021. Больше никаких документов не было", - комментировал ситуацию VB.KG юрист ОсОО "Бабек ЛТД" Ильгиз Насиров.

"Вообще поражает позиция городского суда, который должен разъяснить права и обязанности сторон. В соответствии с административно-процессуальным Кодексом бремя доказывания лежит на ответчике, в данном случае на мэрии и на третьей стороне - Малиеве, который выступал на стороне ответчика. Но на протяжении всех судебных заседаний они перекладывали это бремя на истца УЗР и на нас. Тем самым грубо нарушалось положение административно-процессуального Кодекса. Почему согласились с этим судьи? Нам остается только гадать. Мне интересно, что будет написано в мотивировочной части судебного решения, которое нам выдадут на руки 23 августа. Каким образом можно было вынести такое решение?", - задается вопросом адвокат.

По закону у участков процесса есть три месяца на обжалование решения суда второй инстанции. По словам юриста Насирова, его сторона, вместе с УЗР, намерена незамедлительно жаловаться в Совет судей и президенту республики, и подавать кассационную жалобу в Верховный суд.