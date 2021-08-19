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История золотой аферы "Кумтора" в книгах Аалыбека Акунова

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- Анастасия Карелина
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История золотой аферы "Кумтора", межэтнических столкновений 2010 года на юге страны, политических процессов и революций 2005-го, 2010-го и 2020 годов, а также Аксыйских событий подробно изложена в серии книг Аалыбека Акунова. Серия сочинений известного ученого вышла в свет к 30-летию независимости Кыргызской Республики.

Книги Акунова посвящены современной истории нашей страны с момента распада СССР и обретения независимости. Из них читатели многое узнают о многовекторной внешней политике независимого Кыргызстана, а также истории кыргызов за рубежом. В своих произведениях Аалыбек Акунов рассматривает широкий круг вопросов и событий, имеющих ключевое значение для понимания современной истории Кыргызстана.

Серия состоит из монографии "Кыргызстан эгемендик доорунда. 1991-2021". Ее объем - 1040 страниц. И Хрестоматии по новейшей истории Кыргызской Республики объемом в 612 страниц.

Материалы, собранные в книгах автора, послужат источником для изучения современной истории Кыргызстана, а также для понимания нынешнего положения дел во всех сферах общественной жизни республики. Кроме того, Акунов обозначил направления внутренней и внешней политики, выявил основные позитивные факторы развития государства и его проблемы.

Книги содержат таблицы, фотографии, карты, снабжены научным и хронологическим указателями.

справка "ВБ"

Аалыбек Акунов – политолог, историк, переводчик, доктор исторических и политических наук, профессор. С 1982 по 2011 годы работал в КНУ имени Жусупа Баласагына, прошел путь от преподавателя до ректора высшего учебного заведения. С 2011 года Акунов – заведующий кафедрой КНТУ имени Исхака Раззакова. Он автор более 42 научных монографий, книг и учебных пособий, более 100 научных статей, переведенных на английский, немецкий, турецкий, польский и другие языки. Под научным руководством профессора Акунова были защищены 2 докторских и 18 кандидатских диссертаций.


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URL: https://www.vb.kg/405158
Теги:
День независимости, книги, наука, Кыргызстан, история, Кумтор
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