Православные всех возрастов занялись поклонными крестами на горных вершинах

В эти августовские дни состоялось очередное ежегодное восхождение из альплагеря в Ала-Арчинском ущелье православной молодежи на пик святой великомученицы Екатерины к поклонным крестам, установленным в память святой Екатерины и 400-летия дома Романовых.

Как сообщили в Бишкекской и Кыргызстанской епархии, в этом году мероприятие было посвящено 800-летию со дня рождения святого благоверного великого князя Александра Невского. Целью мероприятия стало паломничество к поклонным крестам и поддержание их в надлежащем состоянии, а также пропаганда здорового образа жизни, духовно-нравственное воспитание и сплочение православной молодежи.

Состоявшееся восхождение было организовано и проведено отделом по делам молодежи Бишкекской и Кыргызстанской епархии при поддержке и активном участии молодежного движения "Мы вместе" (Свято-Воскресенский собор Бишкека), а также представителей молодежного движения "Благосвет" (Владимирский собор Бишкека) и казачества.. Группу сопровождал иерей Илия Меляков.

А московский писатель и опытнейший альпинист Валерий Лаврусь эксклюзивно для VB.KG рассказал, что важнейшим событием нынешнего лета для православных альпинистов оказалась установка поклонного креста на одной из высочайших вершин СНГ - пике Ленина на границе Кыргызстана и Таджикистана.

По словам Лавруся, одной из целей установки поклонного креста на пике Ленина стало увековечение памяти многочисленных погибших при штурмах этой вершины альпинистов.