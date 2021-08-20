Гражданам предлагают оценить работу "Безопасного города" и ЕРПП

Гражданский союз в партнерстве с ОФ "Гражданская инициатива интернет политики" начинают исследование, которое поможет оценить работу информационных систем "Безопасный город", Единый реестр преступлений и проступков (ЕРПП) и Единый реестр нарушений (ЕРН).

Анализ коснется вопросов обеспечения безопасности персональных данных граждан и законного права на их защиту, а также прав граждан на доступ к информации, собираемой государством.

Помимо анализа законодательства, опроса исполнителей и разработчиков, исследование уделяет большое внимание оценке данных систем гражданами, которые являются получателями услуг государства.

Всем, кто сталкивался с работой Единого реестра преступлений и проступков и "Безопасного города" предлагается заполнить анонимные онлайн формы:

- Онлайн опрос по ЕРПП - https://forms.gle/ZdQzs1VkRsp8RPL49

- Онлайн опрос по "Безопасному городу" - https://forms.gle/XBTQiFUQyQ9zyPjP6

"Информационные системы ЕРПП, ЕРН, "Безопасный город", уже несколько дет работающие в Кыргызстане, активно собирают и хранят большой массив данных, среди которых есть и персональные данные граждан. Однако до сих пор возникают вопросы как относительно работы этих систем в целом, так и относительно защищенности персональных данных. Исследование нацелено на выработку рекомендаций по совершенствованию информационных систем для защиты прав человека", - отмечают в ОФ "Гражданская инициатива интернет политики"