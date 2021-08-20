Погода
$ 84.51 - 84.79
€ 99.15 - 100.27

Гражданам предлагают оценить работу "Безопасного города" и ЕРПП

289  0
- Александра Василькова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Гражданский союз в партнерстве с ОФ "Гражданская инициатива интернет политики" начинают исследование, которое поможет оценить работу информационных систем "Безопасный город", Единый реестр преступлений и проступков (ЕРПП) и Единый реестр нарушений (ЕРН).

Анализ коснется вопросов обеспечения безопасности персональных данных граждан и законного права на их защиту, а также прав граждан на доступ к информации, собираемой государством.

Помимо анализа законодательства, опроса исполнителей и разработчиков, исследование уделяет большое внимание оценке данных систем гражданами, которые являются получателями услуг государства.

Всем, кто сталкивался с работой Единого реестра преступлений и проступков и "Безопасного города" предлагается заполнить анонимные онлайн формы:

- Онлайн опрос по ЕРПП - https://forms.gle/ZdQzs1VkRsp8RPL49

- Онлайн опрос по "Безопасному городу" - https://forms.gle/XBTQiFUQyQ9zyPjP6

"Информационные системы ЕРПП, ЕРН, "Безопасный город", уже несколько дет работающие в Кыргызстане, активно собирают и хранят большой массив данных, среди которых есть и персональные данные граждан. Однако до сих пор возникают вопросы как относительно работы этих систем в целом, так и относительно защищенности персональных данных. Исследование нацелено на выработку рекомендаций по совершенствованию информационных систем для защиты прав человека", - отмечают в ОФ "Гражданская инициатива интернет политики"


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/405176
Теги:
Бишкек, Кыргызстан, Безопасный город
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  