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Археологи Кыргызстана и Татарстана проведут экспедиции в Чуйской долине

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- Евгений Денисенко
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Средневековые города Чуйской долины станут объектами совместного изучения археологов Кыргызской Республики и Республики Татарстан. Концепция такого проекта, рассчитанного на многолетний период, выработана по итогам ознакомительной экспедиции исследователей РТ в КР.

Как рассказали в Институте археологии Академии наук Татарстана, в Кыргызстане делегация этого института во главе с доктором исторических наук Айратом Ситдиковым побывала на основе достигнутой ранее договоренности о реализации совместных исследовательских проектов в области изучения историко-культурного наследия средневекового тюрко-татарского населения степной Евразии.

В рамках командировки состоялись встречи с руководством и ведущими сотрудниками Института истории, археологии и этнологии Национальной академии наук КР. Были обсуждены вопросы общей истории тюрко-татарских народов, особенности формирования и развития древних государств на территории Кыргызстана и возможные связи средневекового населения Ферганы и Чуйской долины с народами, обитавшими в Урало-Поволжском регионе.

В ходе поездки по Чуйской долине и окрестностям озера Иссык-Куль татарских специалистов познакомили с объектами фортификации и градостроительства периода раннего и развитого средневековья. В этом перечне - город Бурана (городище Баласагун), городища Суяб (Ак-Бешим), Красная речка, включенные в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, городища Сокулук, Беловодское, Тюлек, Сретенское, Новопокровка-2, Кен-Булун, Хан-Добо и другие.

При осмотре архитектурно-археологического комплекса "Башня Бурана" члены делегации обсудили с его директором комплекса Анитой Шаменовой вопросы сотрудничества при дальнейшем исследовании территории средневекового городища Баласагун, подготовки специалистов-реставраторов на базе Института археологии АН РТ и Казанского федерального университета.

Также был проведен обзор памятников поминально-погребального и эпиграфического характера тюркского времени. Татарстанские археологи познакомились с особенностями возведения поминальных сооружений Кыргызстана, которые имеют существенные отличия от поволжских, южно-сибирских и монгольских аналогов. В ходе этого посещения была случайно открыта новая арабографическая надпись на камне, датированная началом XX века, и раскрывающая тесные связи между Кыргызстаном и Татарстаном на рубеже XIX–XX веков. Оперативный перевод надписи позволил определить, что это надгробный камень татарского муллы, похороненного в местности Кыз-Молло среди каньонов Кок-Мойнок в 1906 году.

Многолетний проект по изучению средневековых городов Чуйской долины должен стартовать уже текущей осенью. Предусмотрено реализовывать его путем археологических раскопок, с применением современных методов неразрушающего исследования (аэроразведка, геофизические исследования).

Также в планах - разработка совместного проекта по изучению петроглифов и эпиграфики тюркского времени, арабографических памятников на территории Кыргызстана в сравнении с аналогичными памятниками Саяно-Алтая и Урало-Поволжья. Это, как заявлено, может дать новые сведения о взаимном культурном влиянии тюрко-татарского населения, начиная с раннего средневековья до нового времени.


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URL: https://www.vb.kg/405180
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