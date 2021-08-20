378 койко-мест есть в медицинских учреждениях Бишкека для больных COVID-19

378 свободных койко-мест есть в медицинских учреждениях столицы для зараженных коронавирусом. Такие данные на 10 часов утра 20 августа приводит Штаб КР по COVID-19.
Согласно этим данным свободные места есть в:
Республиканской клинической инфекционной больнице – 52;
Клиническом родильном доме № 2 – 56;
Национальном центре фтизиатрии – 14;
Национальном хирургическом центре – 3;
Городской клинической больнице №6 – 78;
Национальном центре кардиологии и терапии – 38;
Национальном госпитале (ИОВ) – 43;
Национальном центре онкологии и гематологии – 33;
Чуйской областной объединенной больнице – 11;
Национальном центре охраны материнства и детства – 50.