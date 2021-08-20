378 койко-мест есть в медицинских учреждениях Бишкека для больных COVID-19

378 свободных койко-мест есть в медицинских учреждениях столицы для зараженных коронавирусом. Такие данные на 10 часов утра 20 августа приводит Штаб КР по COVID-19.

Согласно этим данным свободные места есть в:

Республиканской клинической инфекционной больнице – 52;

Клиническом родильном доме № 2 – 56;

Национальном центре фтизиатрии – 14;

Национальном хирургическом центре – 3;

Городской клинической больнице №6 – 78;

Национальном центре кардиологии и терапии – 38;

Национальном госпитале (ИОВ) – 43;

Национальном центре онкологии и гематологии – 33;

Чуйской областной объединенной больнице – 11;

Национальном центре охраны материнства и детства – 50.