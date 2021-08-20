Европе предрекли 50-градусную жару

Волны тепла становятся все более частыми и интенсивными во многих частях мира. Эта проблема усугубится по мере дальнейшего потепления на Земле, заявила "Известиям" Фрейа Вамборг, старший научный сотрудник службы по контролю изменения климата "Коперник" при Европейском центре среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF).

Эксперты предрекают беспрецедентную жару, в частности, Европе. Европейцам нужно будет подготовиться к тому, что в будущем температура воздуха может превышать 50 градусов, сообщили изданию во Всемирной метеорологической организации (ВМО).

В Еврокомиссии (ЕК) в свою очередь отметили, что недавний отчет Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) подтвердил стремительное нагревание Земли из-за человеческого влияния. "Необходимо сократить выбросы CO2 и других парниковых газов (таких как метан), а также активизировать действия по защите лесов и океанов. Только приняв такие меры, можно будет остановить глобальное потепление", - подчеркнули в пресс-службе организации.

Там добавили, что в ноябре 2021-го в Глазго состоится 26-я конференция сторон рамочной конвенции ООН об изменении климата. Представители более чем 50 стран, в том числе России, обсудят способы борьбы с последствиями изменения климата.

Ранее в августе в Европе температура побила рекорд 44-летней давности, достигнув почти 49 градусов. 11 августа в городе Сиракузы на Сицилии были зафиксированы плюс 48,8 градуса. Предыдущий рекорд для этого дня, 48 градусов, был зафиксирован в Афинах в 1977 году.

Источник: lenta.ru