Погода
$ 84.51 - 84.79
€ 99.15 - 100.27

Китайцам разрешили заводить троих детей

204  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП) в пятницу, 20 августа, внес поправку в закон о народонаселении, тем самым разрешив семьям заводить третьего ребенка. Об этом сообщается на сайте Xinhua.

"Пересмотренный закон о народонаселении и планировании семьи гласит, что государство поощряет брак и роды в нужном возрасте, дородовой и послеродовой уход, а пара может иметь троих детей", - уточняет агентство.

Также подчеркивается, что государство примет разного рода меры поддержки, в том числе финансовые, жилищные и трудовые, чтобы уменьшить бремя семей, связанное с рождением, воспитанием и образованием детей.

Решение о поправках одобрено в ходе тридцатой сессии ПК ВСНП 13-го созыва, которая прошла в Пекине с 17 по 20 августа.

Ранее, 20 июля, сообщалось, что власти Китая приняли решение отменить штрафы и иные санкции за рождение трех детей.

Также в Госсовете Китая добавили, что в 2025 году будет разработана политика активных мер по стимулированию рождаемости.

При этом опрошенные "Известиями" эксперты в области азиатской демографии усомнились в том, что разрешение семейным парам заводить трех детей в Китае окажет большое влияние на повышение рождаемости в этой самой многонаселенной стране мира.

В период с 1979-го по 2015 год в Китае проводилась жесткая демографическая политика. Утверждалось, что огромное количество людей перегружает земельные, водные и энергетические ресурсы страны. Гражданам разрешалось иметь не более одного ребенка в семье, кроме случаев многоплодной беременности. Известны случаи, когда к нарушителям применялись принудительные аборты и стерилизация. С 2016 года Китай отказался от политики "Одна семья - один ребенок" и позволил парам заводить вторых детей.

Источник: iz.ru


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/405185
Теги:
Китай, рождаемость
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  