Китайцам разрешили заводить троих детей

Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП) в пятницу, 20 августа, внес поправку в закон о народонаселении, тем самым разрешив семьям заводить третьего ребенка. Об этом сообщается на сайте Xinhua.

"Пересмотренный закон о народонаселении и планировании семьи гласит, что государство поощряет брак и роды в нужном возрасте, дородовой и послеродовой уход, а пара может иметь троих детей", - уточняет агентство.

Также подчеркивается, что государство примет разного рода меры поддержки, в том числе финансовые, жилищные и трудовые, чтобы уменьшить бремя семей, связанное с рождением, воспитанием и образованием детей.

Решение о поправках одобрено в ходе тридцатой сессии ПК ВСНП 13-го созыва, которая прошла в Пекине с 17 по 20 августа.

Ранее, 20 июля, сообщалось, что власти Китая приняли решение отменить штрафы и иные санкции за рождение трех детей.

Также в Госсовете Китая добавили, что в 2025 году будет разработана политика активных мер по стимулированию рождаемости.

При этом опрошенные "Известиями" эксперты в области азиатской демографии усомнились в том, что разрешение семейным парам заводить трех детей в Китае окажет большое влияние на повышение рождаемости в этой самой многонаселенной стране мира.

В период с 1979-го по 2015 год в Китае проводилась жесткая демографическая политика. Утверждалось, что огромное количество людей перегружает земельные, водные и энергетические ресурсы страны. Гражданам разрешалось иметь не более одного ребенка в семье, кроме случаев многоплодной беременности. Известны случаи, когда к нарушителям применялись принудительные аборты и стерилизация. С 2016 года Китай отказался от политики "Одна семья - один ребенок" и позволил парам заводить вторых детей.

Источник: iz.ru