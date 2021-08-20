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В СИЗО-1 пытались пронести наркотики в пакете с мукой

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- Оксана Гут
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Оперативники столичной милиции предотвратили переброс наркотических средств в СИЗО-1. Об этом сообщила пресс-служба УВД Октябрьского района.

В дежурную часть УВД Октябрьского района г. Бишкек поступила информация, что неизвестные лица хранят при себе наркотические средства и в ближайшее время, предпримут попытку переброса в СИЗО-1.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП УВД Октябрьского района и начато досудебное производство по статье 268 (Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов без цели сбыта) УК Кыргызской Республики.

При проведении комплекса следственных действий и розыскных мероприятий, оперативниками СБНОН Октябрьского РУВД при содействии сотрудников СИЗО-1, во время передачи продуктов питания через КПП, предназначавшиеся одному из осуждённых, в пакете с мукой было обнаружено и изъято наркотическое вещество, предварительно, смола каннабиса (гашиш) чистым весом 15 грамм.

На месте был задержан и доставлен в следственную службу гражданин О.Д. 1988 года рождения, который в ходе допроса указал, что "один из его знакомых, отбывающий срок в одном из исправительных учреждений, попросил передать в установленный день пакет с продовольствием одному из осуждённых". Таким образом гражданин О.Д., встретившись на пересечении улиц Ю. Абдрахманова и Киевская с неустановленными следствием лицами, получил пакеты в количестве 4 штук.

Исходя из показаний О.Д., сотрудники милиции продолжили розыскные мероприятия, в ходе которых были установлены и задержаны граждане А.Э. 1994 года рождения и А.М. 1998 года рождения. Они были доставлены в следственную службу, где подозреваемому А.Э. было вручено уведомление о подозрении по статье 267 (Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта) УК Кыргызской Республики.

В порядке статьи 98 УПК Кыргызской Республики он водворен в ИВС ГУВД г. Бишкек. А гражданин А.М. допрошен в качестве свидетеля.

В настоящее время, в рамках досудебного производства назначены соответствующие экспертизы, расследование продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/405187
Теги:
задержание, наркотики, Бишкек, Кыргызстан, СИЗО
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