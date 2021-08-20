Кыргызстан принял участие в учении спецслужб в Москве

В Москве прошла совместная командно-штабная тренировка спецслужб стран СНГ. Она была организована в целях подготовки к антитеррористическим учениям "Каспий-Антитеррор-2021", сообщили в пресс-бюро Антитеррористического центра СНГ.

Как отмечается, для участия в тренинге в Москву прибыли делегации органов безопасности и специальных служб Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана и Узбекистана. А также -органов СНГ: Координационной службы совета командующих пограничными войсками, секретариата Совета министров обороны, Совета руководителей подразделений финансовой разведки, представители факультета комплексной безопасности Российского государственного университета нефти и газа имени И. Губкина.

Сотрудники спецслужб рассмотрели типовые ситуационные задачи по выявлению признаков терактов на объектах морской инфраструктуры и нефтегазовой отрасли и их пресечению, механизмы организации межведомственного и межгосударственного взаимодействия и алгоритмы использования потенциала информационных систем коллективного пользования СНГ. Также до участников тренировки были доведены общий замысел и порядок проведения этапов учения "Каспий-Антитеррор-2021".

Первый его этап пройдет на территории восьми государств Содружества - Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана и Узбекистана - с 23 по 26 августа, второй этап (силовая фаза) - 2 сентября в городе Актау в Казахстане.