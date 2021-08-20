Фильм "Акыркы көч" наконец выходит в национальный прокат

Национальная премьера художественного фильма Бакыта Мукула и Дастана Жапар улуу "Акыркы көч" ("Дорога в Эдем ") состоится 1 сентября в бишкекском кинотеатре "Космопарк". А 2 сентября лента наконец выходит в широкий национальный прокат. Об этом сообщила киновед, член Международной федерации кинопрессы FIPRESCI Гульбара Толомушова.

Напомним, что мировая премьера фильма состоялась на МКФ "Темные ночи" в Таллинне еще в ноябре 2020 года. После этого картина участвовала во многих престижных кинофестивалях. На счету ее авторов, например, Гран-при МКФ в Дакке и Специальный приз МКФ в Куала-Лумпуре. И фильм продолжает участвовать в международных фестивалях.

"Акыркы көч" создан Национальной киностудией "Кыргызфильм" имени Толомуша Океева и общественным фондом "Билимкана". Сценарий написали сами Бакыт Мукул и Дастан Жапар уулу. Сопродюсером стала Эльнура Осмоналиева. В фильме снялись многие известные актеры.