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Фильм "Акыркы көч" наконец выходит в национальный прокат

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- Анастасия Карелина
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Национальная премьера художественного фильма Бакыта Мукула и Дастана Жапар улуу "Акыркы көч" ("Дорога в Эдем ") состоится 1 сентября в бишкекском кинотеатре "Космопарк". А 2 сентября лента наконец выходит в широкий национальный прокат. Об этом сообщила киновед, член Международной федерации кинопрессы FIPRESCI Гульбара Толомушова.

Напомним, что мировая премьера фильма состоялась на МКФ "Темные ночи" в Таллинне еще в ноябре 2020 года. После этого картина участвовала во многих престижных кинофестивалях. На счету ее авторов, например, Гран-при МКФ в Дакке и Специальный приз МКФ в Куала-Лумпуре. И фильм продолжает участвовать в международных фестивалях.

"Акыркы көч" создан Национальной киностудией "Кыргызфильм" имени Толомуша Океева и общественным фондом "Билимкана". Сценарий написали сами Бакыт Мукул и Дастан Жапар уулу. Сопродюсером стала Эльнура Осмоналиева. В фильме снялись многие известные актеры.


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URL: https://www.vb.kg/405200
Теги:
кино, Бишкек, кинотеатр, Кыргызфильм
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