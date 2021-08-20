В Бишкеке и Токмаке установят дополнительные камеры фото-видео фиксации

В Кыргызстане в городах Бишкек и Токмак скоро появятся дополнительные камеры фото-видео фиксации нарушений правил дорожного движения в рамках реализации второго компонента "Безопасный город" проекта "Умный город". Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифрового развития КР.

В Токмаке на шести перекрестках уже проводятся строительно-монтажные работы. Устанавливаются 24 конструкции (Г-образные опоры). Каждая из них оснащена тремя камерами: фиксирующая нарушения ПДД, обзорная и для потока автомашин. Работы ведутся на участках: Сарбагыша-Ленина, Шамсинская –Ленина, Гагарина –Шамсинская, С. Ибраимова –Дунларова, С. Ибраимова- Дубовицкая, Жантаева-Шамсинская.

В Бишкеке сегодня, 20 августа, также начаты работы по установке специальных конструкций для аппаратно-программных комплексов и системы видеонаблюдения на участке дорог: Тыналиева-Масалиева, Токтоналиева-Масалиева, Токомбаева –Ж.Пудовкина.

Отмечается, что камеры устанавливаются на улицах, где автомобилисты постоянно превышают скоростной режим и наблюдается большой поток машин. Места установки камер определяется комиссией, куда входят представители ГУОБДД МВД, министерства транспорта и дорог КР и органы местного самоуправления согласно анализу исследования.

"Безопасный город" охватит все области республики, 2 города республиканского и 15 городов областного значения, 73 населенных пункта. Второй этап компонента "Безопасный город" планируется завершить 10 марта 2022 года. В рамках него будет охвачено 306 точек - 266 стационарных и 40 передвижных", - говорится в сообщении Министерства цифрового развития.

"Безопасный город" – это лишь один компонент масштабного проекта "Умный город". И его главная цель - значительное снижение количества дорожно-транспортных происшествий и смертности на дорогах, обеспечение общественной безопасности, модернизация дорожной инфраструктуры. За все время эксплуатации АПК удалось значительно снизить уровень преступности и угонов транспортных средств, вероятности ДТП.

Проект реализован по "сервисной модели". Это значит, подрядчик самостоятельно занимается установкой и содержанием всей технической инфраструктуры, следит за исправностью и сохранностью камер. Следует отметить, что реализация компонента "Безопасный город" не финансируется из республиканского бюджета.

На сегодняшний день первый этап проекта "Безопасный город" функционирует в штатном режиме.

Напомним, первый этап проекта "Безопасный город" включает 110 аппаратно-программных комплексов. В Бишкеке - 42, на автотрассах Чуйской области - 48 и 20 передвижных АПК.