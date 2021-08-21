На табачную и алкогольную продукцию выданы порядка 17 млн кодов маркировки

С момента внедрения обязательной маркировки алкогольной и табачной продукции средствами цифровой идентификации по состоянию на 1 августа 2021 года сгенерированы 16 миллионов 941 тысяча кодов маркировки.

В частности, на табачную продукцию выданы 16 миллионов 350 тысяч кодов, а на алкогольную продукцию - 590 тысяч 249 кодов. Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

Также в АИС "Маркировка товаров" зарегистрированы и получают коды маркировки 7 импортеров табачной продукции, а также 8 производителей и 11 импортеров алкогольной продукции.

Напомним, что с 1 июля этого года в нашей стране обязательной маркировке подлежат водка, ликеро-водочные изделия, крепленые напитки, крепленые соки и бальзамы, вина, коньяки (кроме коньячного спирта), игристые вина (в том числе шампанское), слабоалкогольные напитки, сигареты (с фильтром и без фильтра), сигары и сигариллы, изделия с нагреваемым табаком (нагреваемая табачная палочка, нагреваемая капсула с табаком).

Получать и наносить коды маркировки должен производитель или импортер товаров, подлежащих обязательной маркировке.

Маркировка товаров - это уникальная последовательность символов в машиночитаемой форме. Она представляет из себя дата-матрикс код, который содержит информацию о каждой единице товара.

Внедрение маркировки позволит отслеживать весь путь товара от изготовителя и импортера до конечного потребителя, создаст благоприятные условия для развития отечественного бизнеса, защитит население от некачественных товаров и обеспечит беспрепятственную поставку маркированных товаров из Кыргызстана в страны ЕАЭС. В Кыргызстане данная система реализуется в рамках фискализации налоговых процедур "СМАРТ Салым".