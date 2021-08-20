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Пятнадцать автобусов будут курсировать в Бишкеке по новому маршруту №17

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- Анастасия Карелина
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По многочисленным просьбам жителей жилмассива "Красный строитель" Управление городского транспорта мэрии города Бишкек запустило новый автобусный маршрут №17. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Планируется, что по новому маршруту будет курсировать 15 автобусов. Сегодня, 20 августа, на линию в тестовом режиме вышло 8 автобусов.

Транпортные средства должны ходить сообщением: "Красный строитель – Кызыл-Аскер" (кольцевая). Схема движения для удобства горожан разработана Управлением городского транспорта мэрии Бишкека совместно с ОсОО "Эко Пассажирские перевозки".


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URL: https://www.vb.kg/405212
Теги:
мэрия, Бишкек, автобусы
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