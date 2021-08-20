Пятнадцать автобусов будут курсировать в Бишкеке по новому маршруту №17

По многочисленным просьбам жителей жилмассива "Красный строитель" Управление городского транспорта мэрии города Бишкек запустило новый автобусный маршрут №17. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Планируется, что по новому маршруту будет курсировать 15 автобусов. Сегодня, 20 августа, на линию в тестовом режиме вышло 8 автобусов.

Транпортные средства должны ходить сообщением: "Красный строитель – Кызыл-Аскер" (кольцевая). Схема движения для удобства горожан разработана Управлением городского транспорта мэрии Бишкека совместно с ОсОО "Эко Пассажирские перевозки".