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В Кыргызстане спад в домашнем птицеводстве и производстве яиц

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- Н Крайнова
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В Кыргызстане в первом полугодии 2021 произведено 346 тысяч 208 штук яиц, что на 3 тысячи 443 штук меньше или составило 99 % к соответствующему периоду прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского, водного хозяйства и развития регионов.

Увеличено производство яиц во всех областях республики, кроме Иссык-Кульской области, где спад производства яиц в отчетный период по сравнению соответствующим периодом прошлого года составил 74,4 %.

"Основной причиной снижения производства яиц по республике является уменьшение численности поголовья домашней птицы на 140,7 тыс. голов", - отмечается в сообщении МСВХР КР.


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URL: https://www.vb.kg/405214
Теги:
сельское хозяйство, Кыргызстан
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