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И.о. мэра Бишкека Айбек Джунушалиев ознакомился с водозабором "Башкара-Суу"

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- Айжан Мамбеталиева
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Исполняющий обязанности мэра столицы Айбек Джунушалиев продолжает ознакомительные выезды в структурные подразделения муниципалитета. Сегодня, 20 августа, он совершил выездное совещание на водозабор "Башкара-Суу".

Во время обхода водозабора Айбек Джанышбекович ознакомился с технической базой ПЭУ "Бишкекводоканал" и дал ряд поручений по улучшению качества предоставления услуг горожанам в обеспечении чистой питьевой водой.

Кстати, на водозаборе расположено 12 артезианских скважин и одна смотровая скважина, глубиной 150 метров, а также 2 резервуара, камеры переключения водопроводов, хлораторная, трансформаторная подстанция. С водозабора выходит два водопровода, которые питают населенные пункты Орокского айыл окмоту и жилые массивы столицы: Южный Орок, южная часть жилых массивов Ак-Ордо и Ак-Орго, часть жилмассива Арча-Бешик.


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URL: https://www.vb.kg/405216
Теги:
Бишкек, мэр
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