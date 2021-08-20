И.о. мэра Бишкека Айбек Джунушалиев ознакомился с водозабором "Башкара-Суу"

Исполняющий обязанности мэра столицы Айбек Джунушалиев продолжает ознакомительные выезды в структурные подразделения муниципалитета. Сегодня, 20 августа, он совершил выездное совещание на водозабор "Башкара-Суу".

Во время обхода водозабора Айбек Джанышбекович ознакомился с технической базой ПЭУ "Бишкекводоканал" и дал ряд поручений по улучшению качества предоставления услуг горожанам в обеспечении чистой питьевой водой.

Кстати, на водозаборе расположено 12 артезианских скважин и одна смотровая скважина, глубиной 150 метров, а также 2 резервуара, камеры переключения водопроводов, хлораторная, трансформаторная подстанция. С водозабора выходит два водопровода, которые питают населенные пункты Орокского айыл окмоту и жилые массивы столицы: Южный Орок, южная часть жилых массивов Ак-Ордо и Ак-Орго, часть жилмассива Арча-Бешик.