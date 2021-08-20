Сотрудники таможенной службы задержали партию незадекларированного товара

На таможне задержали три фуры с контрабандным товаром, сообщает Государственная таможенная служба.

17 августа 2021 года в ходе проведения мероприятий, направленных на выявление и пресечение фактов незаконного перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу ЕАЭС, сотрудниками управления по борьбе с контрабандой и управления внутренних расследований и противодействия коррупции ГТС были задержаны 3 грузовых автотранспортных средства с незадекларированным в таможенном отношении грузом (товары народного потребления) из Турции.

Общий вес товара составил 52 898 кг., груз прибыл в адрес ОсОО "А.L.G.".

Данный факт зарегистрирован в АИС ЖУИ ЕРПП, материалы задержания переданы по подследственности в ГКНБ нашей страны. Стоимость товаров и сумма ущерба, нанесенного в государственный бюджет будут установлены в рамках досудебного производства.