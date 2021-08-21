Дети в Кыргызстане подвержены риску воздействия климатического кризиса

Дети в Кыргызстане подвержены "высокому риску" воздействия климатического кризиса. Об этом сообщает ЮНИСЕФ.

Детский фонд ООН сообщает, что по степени подверженности и уязвимости детей к климатическим и экологическим рискам Кыргызстан занимает 94 место.

Дети и молодежь, проживающие в Кыргызстане, наиболее подвержены риску воздействия последствий изменения климата, которые представляют угрозу для их здоровья, образования и защиты.

Климатический кризис - это кризис прав ребенка: индекс климатических рисков для детей является первым всесторонним анализом климатических рисков с точки зрения воздействия на детей. Он классифицирует страны на основании подверженности детей к климатическим и экологическим рискам, таким как циклоны и тепловые волны, а также их уязвимости к подобным рискам, с учетом их доступа к основным услугам.

Согласно отчету, изданному в сотрудничестве с Fridays for Future ("Пятницы ради будущего") на третью годовщину этого молодежного глобального движения по борьбе с изменением климата, приблизительно 1 миллиард детей – почти половина из 2.2 миллиардов детей в мире – проживают в одной из 33 стран, классифицированных в качестве подверженных "чрезвычайно высокому риску". Результаты отчета отражают количество пострадавших на сегодняшний день детей; цифры вероятно будут ухудшаться по мере ускорения последствий изменения климата.

Кыргызстан входит в число изученных стран, занимая 94 место из 163. Отчет выявил, что дети в Кыргызстане подвержены высокому риску загрязнения воздуха и нехватки воды, а также, что инвестиции в социальные услуги, устойчивые к климатическим вызовам, в частности в охрану здоровья детей и их доступ к надлежащим услугам в сфере водоснабжения, санитарии и гигиены могут в значительной мере повлиять на нашу способность защитить их благополучие и будущее от неблагоприятного воздействия изменения климата.

- Климатический кризис - это кризис прав ребенка, - сказала заместитель председателя ЮНИСЕФ в Кыргызстане Юлия Олейник. - Кыргызстан - одна из наиболее уязвимых к изменению климата стран в Центральной Азии. Почти вся страна предрасположена к частым землетрясениям, лавинам, наводнениям, селям и оползням, в результате чего более 1 миллиона детей подвержены потенциальным рискам климатических бедствий, которые еще больше могут ухудшить их благополучие и их доступ к энергетическим, природным и водным ресурсам. В связи с ухудшением загрязнения воздуха в городе Бишкек, ежегодно увеличивается количество случаев детской астмы и заболеваемости респираторными болезней, от которых страдают более 300 000 детей. Поэтому от лиц, принимающих решения, сегодня требуются политическая воля и безотлагательные смелые действия для защиты благополучия детей сегодня и в будущем.

Индекс климатических рисков для детей (ИКРД) выявил, что:

• 240 миллионов детей подвержены высокому риску затопления прибрежных областей;

• 330 миллионов детей подвержены высокому риску затопления рек;

• 400 миллионов детей подвержены высокому риску циклонов;

• 600 миллионов детей подвержены высокому риску трансмиссивных болезней;

• 815 миллионов детей подвержены высокому риску загрязнения свинцом;

• 820 миллионов детей подвержены высокому риску тепловых волн;

• 920 миллионов детей подвержены высокому риску нехватки воды;

• 1 миллиард детей подвержен высокому риску чрезвычайно высоких уровней загрязнения воздуха.

По оценкам, 850 миллионов детей – 1 из 3 по всему миру – проживают в регионах, где минимум четыре из этих климатических и экологических рисков накладываются друг на друга. Порядка 330 миллионов детей – 1 из 7 по всему миру – живут в местах, пострадавших от воздействия по крайней мере пяти основных рисков.

Без незамедлительных действий, дети и дальше будут страдать больше всех. По сравнению со взрослыми, детям требуется больше пищи и воды на единицу их массы тела, они менее способны пережить экстремальные погодные явления и более уязвимы к загрязнению воздуха, изменениям температуры и заболеваниям, среди прочих факторов.

ЮНИСЕФ призывает правительства, бизнес-круги и соответствующие структуры к увеличению инвестиций в адаптацию к изменению климата и устойчивость в ключевых услугах для детей. Для защиты детей, сообществ и самых уязвимых к наихудшим воздействиям из уже изменяющегося климата, самые важные услуги должны быть адаптированы, включая системы водоснабжения, санитарии и гигиены, услуги здравоохранения и образования. Обеспечению детей климатическим образованием и ориентированными на экологизацию навыками, которые являются критически важными для их адаптации и подготовке к воздействию изменения климата. Дети и молодежь столкнутся с полными разрушительными последствиями климатического кризиса и отсутствием безопасности в сфере водоснабжения, однако они несут наименьшую ответственность. У нас есть долг перед всеми молодыми людьми и будущими поколениями. Включению молодежи во все национальные, региональные и международные переговоры по климатическим вопросам и принятие решений, включая на COP26 (Конференция ООН по изменению климата). Дети и молодежь должны быть включены во все процессы принятия решений, связанных с климатом. Обеспечению того, что восстановление от пандемии COVID-19 будет экологичным, с низким уровнем выбросов углерода и инклюзивным, чтобы потенциал будущих поколений по преодолению климатического кризиса и реагированию на него не был поставлен под угрозу.

К слову, индекс климатических рисков для детей (ИКРД) был разработан в сотрудничестве с несколькими партнерами, включая инициативу Data for Children Collaborative (Объединенные данные по детям). Для того, чтобы этот отчет был более доступным для молодежи во всем мире, ЮНИСЕФ также сотрудничал с Climate Cardinals (Климатические Кардиналы), международной молодежной некоммерческой организацией, которая переводит исследования в области изменения климата и информацию для того, чтобы они могли стать доступными как можно большему количеству молодежи и лидеров.