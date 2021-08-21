Подписана "дорожная карта" по созданию общего рынка сельхозпродукции в ЕАЭС

В городе Чолпон-Ата Иссык-Кульской области завершилось очередное заседание Евразийского межправительственного совета.

В заседании приняли участие главы правительств государств-членов Евразийского экономического союза, а также Премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов и Премьер-министр Республики Куба Мануэль Марреро Крус (посредством видеоконференцсвязи) в качестве наблюдателей.

В ходе встречи главы правительств рассмотрели вопросы страховой поддержки взаимной и внешней торговли стран ЕАЭС, сближения односторонних нетарифных мер, устанавливаемых при вывозе товаров, а также вывозных таможенных пошлин.

Кроме того, рассмотрен вопрос создания Евразийской региональной организации по аккредитации в области оценки соответствия и ряд других актуальных вопросов повестки дня.

На полях Евразийского межправительственного совета состоялись ряд двусторонних встреч. Так, председатель Кабинета министров Кыргызской Республики Улукбек Марипов провел переговоры с председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным и Премьер-министром Республики Казахстан Аскаром Маминым.

Как сообщает пресс-служба Кабмина КР, по итогам заседания Евразийского межправительственного совета подписан ряд документов, в частности "дорожная карта" по реализации основных направлений и этапов реализации скоординированной транспортной политики стран союза на 2021-2023 годы и "дорожная карта" по формированию общего рынка органической сельскохозяйственной продукции в рамках ЕАЭС.