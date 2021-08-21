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Поздравь страну с Днем независимости

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- Айжан Мамбеталиева
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Свердловский акимиат онлайн объявляет конкурс ко Дню независимости Кыргызстана.

Участник конкурса должны быть подписаны на страницу акимиата в Фэйсбуке: https://www.facebook.com/SRABishkek/

В конкурсе может принять участие любой желающий до 18 лет на тему: "Я – гражданин Кыргызстана "по трём номинациям:

- лучший рисунок/ поделка

- лучшее видеопоздравление

- лучшее авторское поздравление.

Поздравления принимаются вложением в личные сообщения на WhatsApp: 700 600 634 и публикуются на странице в социальных сетях. Победитель будет выбран по наибольшему количеству "лайков".

Старт конкурса – 20 августа, завершение голосования 27 августа в 15:00 часов, подведение итогов до 17:00 часов, награждение состоится 31 августа.

Для победителей конкурса предусмотрен призовой фонд: 1 место – фитнес-браслеты, 2 место – беспроводные наушники, 3 место – powerbank.


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URL: https://www.vb.kg/405226
Теги:
День независимости, праздник, Бишкек, Кыргызстан, мэрия
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