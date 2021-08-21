По инициативе первой леди прошла встреча детских онкологов КР и РФ

Ведущие онкологи России во главе с академиком Александром Румянцевым и кыргызские специалисты в области детской онкологии обсудили самые актуальные вопросы, связанные с решением проблем ранней диагностики рака, современных методов лечения злокачественных новообразований. А также говорили об организации детской онкологической службы в Кыргызстане, междисциплинарном взаимодействии специалистов.

Как сообщили в пресс-службе Минздравсоцразвития, круглый стол, прошедший в Чолпон-Ате, был организован министерством при технической поддержке Всемирной организации здравоохранения и ОФ "Умут булагы".

В его работе приняли участие директор ОФ "Умут булагы", первая леди Айгуль Жапарова, по инициативе которой и состоялся круглый стол с участием ведущих ученых России в этой области, а также министр здравсоцразвития Алымкадыр Бейшеналиев и глава офиса ВОЗ в КР Назира Артыкова.

Как отметила Айгуль Жапарова, детская онкология сегодня стала проблемой интернациональной, требующей объединения усилий всех стран для борьбы с этой болезнью. "Услышать от врачей, что у ребенка опухоль, - катастрофа для каждой семьи. Чувства родителей, которые не могут помочь своим детям, непередаваемы. Это страшно и неправильно, когда от болезни, считающейся "взрослой", умирают дети. Ради них нам и надо объединить усилия", - сказала Айгуль Жапарова.

"В этом году планируется перевести детское отделение из Национального центра онкологии и гематологии на базу специализированной клиники в Национальном центре охраны материнства и детства. При этом сразу закупается оборудование, увеличивается коечный фонд. Мы не собираемся останавливаться на этом и продолжим работу по усовершенствованию детской онкологической службы", - заверил Алымкадыр Бейшеналиев.

Кстати, в мировой структуре смертности детей злокачественные новообразования занимают пятое место.