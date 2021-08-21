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Бишкекчане могут оплатить налоги в ЦОНах

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- Оксана Гут
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Для удобства горожан и разгрузки территориальных налоговых управлений, банков и почтовых отделений организована возможность уплаты налогов в столичных ЦОНах. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Горожане могут оплатить налоги в:

- ЦОН №1 по адресу: 12-й микрорайон, ул. Нуркамал, 29 (здание торгового центра "ДК");

- ЦОН №2 по адресу: ул. Чокана Валиханова, 2;

- ЦОН №3 по адресу: проспект Молодой Гвардии, 4;

- ЦОН №4 по адресу: проспект Жибек Жолу, 381;

"Дорогие горожане! Успейте оплатить налог на транспортное средство до 1 сентября, а до 2 сентября - земельный налог и налог на квартиры, дома", - говорится в сообщении.


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URL: https://www.vb.kg/405236
Теги:
налоги, Бишкек, Кыргызстан, ЦОН
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