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Кыргызским мигрантам поможет "Российский Красный Крест"

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- Евгений Денисенко
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Общероссийская общественная организация "Российский Красный Крест" (РКК) будет оказывать помощь трудовым мигрантам из Кыргызстана, оказавшимся в сложных жизненных условиях. Об этом было заявлено в ходе состоявшейся в Москве встречи председателя РКК Павла Савчука с консулом посольства КР в РФ Алмазом Букалаевым.

Как рассказали в посольстве, были согласованы порядок взаимодействия с РКК, критерии определения нуждающихся в поддержке. Определены и основные направления сотрудничества. В их числе - гуманитарная, медико-социальная, психологическая помощь, образовательная поддержка детей мигрантов, консультативно-правовое содействие, поиск пропавших без вести граждан КР.

В посольстве подчеркнули, что одним из главных направлений его работы остается многоплановая поддержка соотечественников в России, в том числе консультационная, правовая, социальная, оказание им содействия при решении различных возникающих проблем.

В дипмиссии также назвали телефон горячей линии общественной приемной Российского Красного Креста - 88006007372 (звонок по России бесплатный), время работы с 9.00 до 20.00, с понедельника по пятницу.

Российский Красный укрепляет связи и с Обществом Красного Полумесяца Кыргызстана. О перспективах сотрудничества шла речь в ходе состоявшегося 14 июля текущего года онлайн-совещания, которое провели руководители обеих организаций Павел Савчук и Чингиз Джакипов.

Председатель РКК поделился информацией о действующем проекте, направленном на оказание разносторонней помощи уязвимым категориям мигрантов. Поскольку граждане Кыргызстана превалируют среди общего числа трудовых мигрантов в России и некоторые из них могут оказаться в трудной жизненной ситуации, Российский Красный Крест передал коллегам из Красного Полумесяца Кыргызстана контакты своей общественной приемной по миграции.

Стороны договорились о совместной работе по мониторингу потребностей кыргызской диаспоры в России.


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URL: https://www.vb.kg/405245
Теги:
посольство, Россия, трудовая миграция, медицина, Помощь
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