ТИК зарегистрировали кандидатов на должность мэров Бишкека, Оша и Токмока

Территориальные избирательные комиссии провели регистрацию кандидатов на должность мэров городов Бишкек, Ош, Токмок. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК КР.

Бишкекская, Ошская и Токмокская территориальные избирательные комиссии проверив принятые документы от кандидатов на соответствия требованиям закона, а также через систему межведомственного электронного взаимодействия "Тундук", приняли решения:

Бишкекская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала кандидата Джунушалиева Айбека Джанышбековича, выдвинутого Председателем Кабинета Министров Кыргызской Республики и коалицией большинства Бишкекского городского кенеша.

Ошская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала кандидата Мамбетова Алмаза Ишенбековича, выдвинутого коалицией большинства "Аманат".

Токмокская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала 2 кандидатов – Самаева Урмата Обозбековича, выдвинутого коалицией большинства ("Бирге-Вместе", "Патриот Ынтымагы", "Эл Биримдиги") и Кубатбека уулу Азата выдвинутого коалицией меньшинства ("Эмгек","Асыл Мурас-Жаштары").

Справочно:

1. Мэром может быть дееспособный гражданин Кыргызстана, имеющий высшее образование и стаж работы на государственной, муниципальной службе или стаж работы в государственных учреждениях образования, здравоохранения или на руководящих должностях в организациях, учреждениях и хозяйствующих субъектах частной формы собственности не менее 3 лет, владеющий государственным языком.

2. Кандидат на должность мэра для осуществления профессиональной деятельности должен владеть государственным языком на уровне коммуникативной компетенции во всех сферах общения, характеризуемом как уровень "выше среднего" согласно требованиям системы определения уровня владения государственным языком "Кыргызтест", утверждаемой правительством КР. Уровень владения языком удостоверяется сертификатом установленного образца (далее - сертификат об уровне владения государственным языком).

Сертификат об уровне владения государственным языком выдается уполномоченным государственным органом или учреждением в сфере оценки уровня владения государственным языком по итогам тестирования.

Непредоставление в территориальную избирательную комиссию кандидатом на должность мэра города сертификата об уровне владения государственным языком является основанием для отказа в регистрации.

3. Не могут быть мэром города гражданин Кыргызской Республики, имеющий судимость за совершение преступления, не погашенную в установленном законодательством порядке до окончания сроков регистрации кандидатов, а также граждане, осужденные за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, независимо от того, погашена их судимость в установленном законодательством порядке или нет.

Порядок проведения выборов мэра городов Бишкек и Ош регулируется законами "О статусе столицы", "О статусе города Ош" и положением "О выборах мэров городов Бишкек и Ош".

Напомним, выборы мэра гг. Бишкек, Ош и Токмок назначены на 26 августа с 09:00 до 12:00 часов.

Территориальным избирательным комиссиям поручено организовать проведение выборов в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, а также с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил, утвержденных постановлением Правительства Кыргызской Республики от 11 мая 2020 года № 244.