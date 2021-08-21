Швейная фабрика в Джети-Огузе экспортирует продукцию в РК, РФ и РУз

В Джеты-Огузском районе Иссык-Кульской области с августа текущего года функционирует современная швейная фабрика, продукция которой экспортируется на рынки соседних стран - Казахстана, Узбекистана и России. Об этом сообщает пресс-служба президента КР.

Сегодня, 21 августа, президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров в ходе своей рабочей поездки по области посетил указанную фабрику, которая обеспечивает рабочими местами более 300 местных жителей.

Фабрика, занимающаяся производством швейных изделий, является филиалом крупного текстильного предприятия ОсОО "Азиар Фэшн". Компания с 2001 года активно работает в Кыргызстане и производит женскую одежду, при этом почти вся продукция экспортируется на зарубежные рынки.

Глава государства осмотрел производственные помещения и поинтересовался условиями труда у рабочих.

Как отметил Садыр Жапаров, в стране есть условия для дальнейшего развития швейной промышленности, которые важно поддерживать и делать еще более благоприятными.

Во время беседы с сотрудниками фабрики, местными жителями и предпринимателями Президент еще раз подробно рассказал о совершенствуемой социальной политике государства, планах по поддержке предпринимателей и работников бюджетной сферы. Кроме того, он отметил, что введенная недавно практика по ротации руководителей районных государственных администраций - акимов будет также продолжена и среди руководителей других звеньев.

Президент Садыр Жапаров подчеркнул, что государственные структуры продолжат поддержку предпринимательства в целях улучшения социально-экономического положения на местах и создания новых рабочих мест.

Старейшины из числа местных жителей в свою очередь выразили удовлетворение рядом решений Главы государства, в числе которых очень важные указы "О духовно-нравственном развитии и физическом воспитании личности" и "Об организации деятельности Национальной комиссии по государственному языку и языковой политике при Президенте Кыргызской Республики", направленного на совершенствование языковой политики в стране.

Местные жители также высказали свои идеи и предложения по благоустройству и развитию региона в целом, а предприниматели, представляющие легкую промышленность выступили с рядом предложений и просьб относительно поддержки данной отрасли.

Все озвученные вопросы в ходе встречи с Главой государства взяты в работу соответствующими государственными органами.