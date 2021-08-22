Предприниматели выразили благодарность Генпрокуратуре за защиту их прав

Руководители 15 предприятий и организаций промышленной зоны бывшего завода им. М.В. Фрунзе выразили благодарность Генеральной прокуратуре Кыргызской Республики за оперативное решение вопроса о запрете необоснованных проверок со стороны государственных контролирующих органов.

Директора частных предприятий и организаций бывшего завода им. М. В. Фрунзе обратились в Генеральную прокуратуру с заявлением о проведении необоснованных повторных проверок государственными контролирующими органами в их компаниях. На основании чего надзорным органом проведена проверка.

Было установлено, что за период 2020-2021 годов государственными органами проведено 17 повторных проверок представителей бизнеса, что негативно отразилось на их деятельности, создавало существенные препятствия в развитии этих компаний.

После вмешательства прокуратуры подобные проверки были прекращены. В Министерство экономики и финансов республики внесён акт прокурорского реагирования об устранении нарушений закона.