ВОЗ поставила перед собой задачу до 2030 года спасти 1 миллион детей с онкологическими заболеваниями. Об этом сообщила глава офиса ВОЗ в КР Назира Артыкова во время обсуждения оптимизации и развития детской онкологической службы в КР, которое прошло в Чолпон-Ате.

"Онкологические заболевания у детей также, как и у взрослых, выявляются очень поздно, и спасти их очень трудно. Всемирная организация здравоохранения в ноябре 2020 года начала глобальную инициативу "Победим рак среди детей". На сегодняшний день около 80% детей с онкологическими заболеваниями, к сожалению, не выживают, и перед смертью они очень страдают от различных осложнений и болевого синдрома. Поэтому ВОЗ поставила перед собой задачу до 2030 года спасти 1 млн детских жизней.

В этой связи 20 августа в Чолпон-Ате состоялся круглый стол с участием ведущих российских онкологов и кыргызских специалистов в этой области, чтобы обсудить наиболее насущные проблемы детской онкологии и найти пути их решения на ближайшее время. А в самое ближайшее время мы планируем пригласить экспертов из Франции. Работа предстоит большая, но, думаем, что найдем возможности решить эту проблему.

В настоящее время мы внедряем рекомендации миссии ВОЗ, которая была в 2019 году. Потому что до этого возникали споры, каких протоколов лечения придерживаться. И мы решили разработать национальный протокол, который будет уникальным только для Кыргызской Республики. Поэтому по рекомендациям ВОЗ создали рабочую группу, которая на сегодняшний день разработала три протокола лечения для детей. Эти протоколы были обсуждены. Хочу отметить, что только национальные протоколы будут признаны.

Почему их называем именно национальными протоколами? Потому что препараты, которые будут включены в них, прежде всего будут доступны для закупок как государственных, так и частных. Они будут включены в государственный пакет гарантированных услуг населению", - сказала Назира Артыкова.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно в мире умирают более 5 миллионов детей с онкологическими заболеваниями.