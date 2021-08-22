За июнь-июль госпитализировано вдвое больше больных с COVID-19

За последние месяца - июнь-июль было госпитализировано 18408 больных с коронавирусной инфекцией и внебольничной пневмонией, что в 2 раза больше, чем в апреле-мае. Тогда было 8379 больных. Об этом сообщили в Фонде обязательного медицинского страхования. Эти данные подтвердили и в Национальном статистическом комитете.

Медицинская помощь пациентам с коронавирусной инфекцией оказывается в 79 стационарах республики, в которых развернуто 5 800 коек, из них 487 коек в реанимациях и палатах интенсивной терапии.

Для оказания медицинской помощи задействовано в стране 239 мобильных бригад, 344 бригады скорой медицинской помощи и 15 606 медицинских работников.

На текущий момент в стационарах республики проходят лечение 2 455 пациентов, из которых 722 тяжелых и 166 крайне тяжелых. Среднее количество дней пребывания пациентов в больницах с тяжелым и крайне тяжелым состоянием составляет от 10 до 65 дней.

С начала третьей волны эпидемии в КР в июне-июле в 79 стационарах республики дополнительно было развернуто 1467 коек, из них в Бишкеке - более 800 и в Оше - 165.

В Бишкеке бригады скорой помощи госпитализировали за июль 3384 больных с коронавирусом и внебольничной пневмонией, что на 25 процентов больше, чем в предыдущем месяце.

В августе идет снижение заболеваемости, но эпидемиологи не советуют расслабляться. У коронавируса суровый нрав.