Кыргызстанцы примут участие в едином уроке, посвященном 30-летию СНГ

В образовательных учреждениях государств СНГ в сентябре пройдет единый урок, посвященный 30-летию СНГ. Это – одно из важных мероприятий, посвященных юбилею Содружества, которые предусмотрены соответствующим планом.

Данный план, по информации Департамента гуманитарного сотрудничества, общеполитических и социальных проблем Исполкома СНГ, был утвержден решением Экономического совета Содружества от 15 сентября 2020 года. Методические рекомендации по проведению урока были разработаны Институтом постсоветских и межрегиональных исследований Российского государственного гуманитарного университета.

Целью единого урока является, как отмечается, получение учащимися знаний о причинах, цели и задачах создания и работы СНГ как крупнейшей интеграционной организации на постсоветском пространстве, основных направлениях деятельности и роли Содружества в современном развитии государств региона.

А важнейшими задачами названо формирование понимания основных целей и направлений работы СНГ как интеграционной структуры, содействующей всестороннему и сбалансированному развитию государств Содружества и сотрудничеству между ними в различных областях, мирному разрешению споров и конфликтов и обеспечению региональной безопасности, популяризация среди молодежи ценностей, значимых для всех этих стран.

При разработке рекомендаций, подчеркнули в РГГУ, принималась во внимание необходимость учета различий в доступе к научной и учебно-методической литературе в различных странах и регионах, "без чего рекомендации носили бы исключительно формальный характер и были бы непригодны для полноценного массового использования". Универсальность рекомендаций основана на использовании текстовых и аудиовизуальных материалов, доступных при минимальных условиях – доступе к сети Интернет при подготовке и проведении занятия.