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Зачем вам урны? Бросайте мусор в арык и под лавочки!

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- Сергей Швец
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Столичная мэрия откровенно игнорирует просьбы горожан. Даже те, которые помогут самому же муниципалитету в наведении порядка. По-другому нельзя объяснить тот факт, что на улице Юнусалиева в районе Орто-Сайского рынка так и не появилось ни одной урны. Хотя бишкекчане просили об этом почти полгода назад.

В конце марта жители южных микрорайонов через "Вечерний Бишкек" обратились с просьбой к столичным властям установить урны на отрезке Юнусалиева от Суеркулова до Безымянной. Здесь, напомним, расположено большое количество точек фаст-фуда, а потому всегда наблюдается значительное скопление людей. В свое время мэрия установила тут лавочки, чтобы всем любителям гамбургеров и шаурмы было удобнее кушать. И они, к слову, никогда не пустуют.

Однако забыли чиновники еще об одном обязательном атрибуте – урнах. На весь указанный отрезок улицы Юнусалиева была всего одна муниципальная мусорка, которая заполнялась буквально за считанные минуты. А затем мусор вывалился в арык, возле которого она стояла.

Но муниципалитет никак не отреагировал на ту публикацию. Мало того, спустя месяц была выломана и та единственная урна. И теперь вообще некуда выбросить обертки, бутылки и стаканчики. Точнее, некуда выбросить воспитанным людям. А вот не обезображенным воспитанием горожанам и гостям столицы есть куда – в арык или рядом с той самой лавочкой, на которой они сидят. И толкает их на это городская власть.

Примечательно, что мэрия, в лице предприятия "Тазалык", прекрасно знает о проблеме. Так как именно дворникам приходиться выгребать отходы из ирригации, а также собирать по всей прилегающей территории. А поставь мусорку у каждой лавочки и проблем бы значительно убавилось.

Впрочем, есть тут и другие вопросы. Например, провалившееся покрытие под одной из лавочек или разрушенные бордюры, которые окантовывают арычные лотки. Кроме того, жители микрорайонов просили задействовать оставшиеся газоны, расположенные ближе к Безымянной, также под установку скамеек. Так как никакой растительности на них все равно не растет. Территория пустует зря.

Но вот услышит ли мэрия все эти просьбы в третий раз – большой вопрос. Это ведь невероятно сложно и дорого смонтировать с десяток урн. Гораздо легче постоянно выгребать хлам из системы ирригации.


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URL: https://www.vb.kg/405275
Теги:
благоустройство, ирригация, мусор, мэрия, Тазалык
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