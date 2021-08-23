Пора взяться за серьёзные преобразования. Гороскоп с 23 по 29 августа

В ночь с 22 на 23 августа Солнце переходит в зодиакальное созвездие Дева, последнее летнее созвездие. А Луна будет убывать в течение всей недели. Проявив трудолюбие и последовательность, удастся претворить в жизнь многие планы и, даже выкроить время для романтичного отдыха, в последнюю полностью летнюю неделю.

Овен – встреча с давними знакомыми поможет разобраться в ошибках, допущенных в прошлом, что позволит без груза давних проблем продолжить жизненный путь. Избавившись от обид, удастся вернуть любимого человека, возобновить дружеские отношения, прерванные из-за недоразумений. На работе не уповайте на чудеса. Полагаясь на чью-то помощь или удачное стечение обстоятельств, вы только потеряете время, упустив немало возможностей. Занявшись преобразованиями в своей карьере, вы окажетесь в лидерах.

Телец – дела будут идти своим чередом. Порой размеренный прогресс в делах и оформлении документов будет раздражать, показавшись слишком медленным, но принимая такой ритм, вы справитесь с раздражением и перестанете тратить энергию на никчёмные споры. Известия издалека внесут небольшое разнообразие в вашу жизнь. Предстоит направиться в поездку, либо встречать деловых партнёров и друзей. Возникшие во время разговора свежие идеи станут началом новых проектов.

Близнецы – в попытке самоутвердиться в доме, вы потеряете силы и время. Домочадцев пока не переспорить и даже ваше красноречие не поможет одержать верха в этих спорах. Примените свои знания для пополнения бюджета и совершения важных сделок. Воспользовавшись ситуацией, вы сумеете получить хорошие дивиденды. Поступившие деньги помогут устроить долгожданную поездку или вечеринку, и вы получите удовольствие от последних аккордов лета, сблизитесь с любимым человеком.

Рак – освободитесь от оков сомнения, принимая перемены в планах и в своём окружении. Новый взгляд на жизнь поможет заметить возможности, которые терялись в тумане страхов и переживаний. Избавившись от тревог, вы почувствуете себя лучше. Позитива добавят сделанные покупки. Вы сумеете осуществить давнюю мечту, а помогут в этом дополнительные доходы, подсказки домочадцев и близких людей. Удастся преодолеть холодность в отношениях, от которой вы порядком устали.

Лев – вы склонны сорить деньгами, в надежде получить лёгкие доходы. Пора взяться за серьёзные преобразования в вашей карьере и бизнесе. Это не принесёт мгновенных доходов, но приложив усилия, вы сможете найти новую нишу для самореализации, которая обеспечит приток денег. Многообещающие проекты знакомых окажутся очередным дорогостоящим мифом. Общение с друзьями и непродолжительные поездки помогут развеяться и придадут уверенности для решающего разговора с любимым человеком.

Дева – логика и практичный расчёт уберегут вас от опасного спора с руководством и бесполезных обсуждений с деловыми партнёрами. Владея ценной информацией и оригинальными идеями, вы сможете осуществить самостоятельно задуманные проекты, что поднимет не только самооценку, но и доходы. Чересчур доверяя деловым партнёрам, вы можете лишиться стратегического преимущества. Возможно доходы сейчас невысоки, но их стабильность позволит в итоге получить достаточно весомую сумму.

Весы – прежде чем браться за новую работу, разберитесь тщательно в деталях. За видимой лёгкостью может скрываться немало сложностей. Домочадцы помогут вам разобраться в полученных предложениях и вовремя отказаться от невыгодных для вас. Перегружая себя делами, вы можете подорвать здоровье. Пока лето ещё не передало бразды правления осени, устройте загородный отдых для всей семьи или романтичное рандеву, если только выстраиваете отношения.

Скорпион – ваше окружение сейчас настолько многообразно, что пора бы устроить ревизию в деловых, дружеских и любовных отношениях. Не раздумывая принимая приглашения, вы можете влипнуть в неприятную историю, связанную с финансами или любовными интрижками. Вовремя выбравшись из общества ненадёжных людей, вы сумеете выстроить надёжные партнёрские отношения и заметить любящий взгляд человек, который станет надёжным спутником жизни.

Стрелец – возобновиться общение с любимым человеком и друзьями, которое прервёт затянувшуюся паузу. Простив друг другу допущенные ошибки, вы избавитесь от грусти и навязчивых мыслей. Поток всевозможных предложений будет исходить от руководителей разных уровней и влиятельных людей. Скорее всего вами попытаются манипулировать, дабы удержаться у руля власти, а потому чем заманчивее будут предложения, тем больше от вас хотят получить взамен. Следите за происходящими переменами. Они отсеют нежизнеспособные предложения, и выбор станет очевидным.

Козерог – притягивающие внимание сообщения и различные видео в социальных сетях не только займут много времени, но создадут искажённое представление о том, что происходит в действительности вокруг вас. Интриги, сплетни, происшествия в пути станут следствием пристального внимания к непроверенной информации. Выбравшись из плена иллюзий, вы сможете прекратить прожигание времени в бесцельном общении, оставив в своём окружении людей, которые способствуют вашему развитию. Личные симпатии помогут в получении документов.

Водолей – полученные доходы захочется инвестировать в проекты, которые обещают мгновенные и сказочно высокие доходы. Справившись с соблазнами, вы сумеете потратить деньги на практичные покупки, а возможно и сделки в недвижимостью. Непродолжительный ремонт также окажется удачным вложением денег. Разобравшись с финансами, устройте летний отдых. Есть шанс провести последние летние выходные особенно романтично.

Рыбы – можно бесконечно долго строить планы и пребывать в мечтах, упуская реальные возможности. А можно откликнуться на предложения деловых партнёров и друзей, претворив свои идеи в жизнь. Вместе вы сможете прийти к долгожданному успеху. Принимая поддержку любимого человека, вы не только устроите личную жизнь, но и сможете решить финансовые проблемы, которые шлейфом тянутся за вами долгое время. Важно только перейти от размышлений к действиям.

Астролог Андрей Рязанцев