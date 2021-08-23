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Узбекистанцам будут страховать риск смерти после вакцинации от COVID-19

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В Узбекистане начали оформлять полисы страхования рисков, которые могут возникнуть после вакцинации от COVID-19. Об этом на брифинге 20 августа сообщил руководитель информационной службы государственно-акционерной страховой компании "Узагросугурта" Шухрат Кобилов, передает Vaksinauz.

По его словам, одной из первых компаний, которая страхует вакцинированных от COVID-19 людей от потери трудоспособности или смерти, стала UZINSURANCE. Основным учредителем компании является Министерство финансов (94% акций).

Страховой полис можно приобрести за 5 тысяч сумов ($0,47), при этом страховая ответственность составит 25 млн сумов ($2350). В случае приобретения полиса за 10 тысяч сумов ($0,94) застрахованный сможет рассчитывать на выплату 50 млн сумов ($4700). Для оформления страхового договора потребуется документ, удостоверяющий личность, и информация, связанная с процессом вакцинации.

"Фергана" обратилась за подробностями в компанию UZINSURANCE. Но нашему корреспонденту там рассказать ничего не смогли и перенаправили к страховым агентам, которые "с договорами и всеми ответами уже сидят в пунктах вакцинации в супермаркетах". Корреспондент обошел несколько прививочных пунктов Ташкента, например, расположенный в супермаркете "Корзинка. Бунедкор", где никаких страховых агентов не оказалось.

Еще три прививочных пункта были закрыты: по словам менеджеров торговых точек, в которых работали пункты, медработники перестали приходить туда из-за отсутствия желающих вакцинироваться, так как люди в массе предпочитают делать прививки в поликлиниках.

В находящейся неподалеку центральной поликлинике Чиланзарского района корреспонденту "Ферганы" сообщили, что пока не получали никаких конкретных распоряжений о взаимодействии со страховыми компаниями. Последующие звонки в UZINSURANCE остались неотвеченными.

Источник: fergana.media


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URL: https://www.vb.kg/405279
Теги:
вакцина, Узбекистан
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